Justin Bieber: la moglie Hailey è incinta? L’indizio e la reazione ai rumor

Molti fan della coppia ne sono sicuri: Justin Bieber e Hailey Baldwin stanno per diventare genitori. La notizia ha iniziato a circolare online molto insistentemente nelle scorse ore, dopo la partecipazione di Hailey e Justin al red carpet dei Grammy Awards 2022.

Sul tappeto rosso delle premiazioni musicali più prestigiose al mondo, Hailey Baldwin si è presentata con un vestito bianco molto attillato che, a quanto pare, ha lasciato trasparire un “evidente” pancino. Questo, perlomeno, è quello che hanno notato alcuni commentatori online, come il sito di gossip Radar Online.

Sul suo profilo Instagram, il media gossipparo ha riportato la foto di Hailey e Justin Bieber insieme ai Grammy provando a lanciare lo scoop. “C’è un piccolo belieber in arrivo? I fan hanno notato un rigonfiamento sospetto…” ha scritto Radar Online, inconsapevole di aver riportato in realtà una clamorosa fake news.

Non ci ha messo molto la diretta interessata a rendersi conto che si stava parlando di lei in modo inappropriato. E si è sentita in dovere di rispondere di conseguenza. Nella sezione commenti di Radar Online, in risposta alla foto pubblicata, la modella ha tenuto a smentire il gossip spicciolo senza troppi giri di parole. “Non sono incinta, lasciatemi in pace” ha chiosato Hailey, senza lasciare spazio a ulteriori discussioni.

Hailey Baldwin e Justin Bieber e la voglia di avere un figlio: cosa hanno detto in passato

Hailey Baldin e Justin Bieber sono diventati marito e moglie quasi 4 anni fa, con una cerimonia intima tenutasi nel 2018. Nonostante le ultime dichiarazioni piccate di Hailey, che sarà stufa di stare dietro ai gossip spiccioli sul suo conto, la coppia non ha mai escluso la possibilità di avere un figlio, anzi.

Nel documentario Justin Bieber – Our World, l’artista canadese si era dichiarato pronto per diventare padre. In una scena in particolare del documentario si vedeva Bieber chiedere alla moglie: “Alla fine del 2021 che ne dici di iniziare a provarci?”. In un’intervista concessa a GQ ad aprile 2021, inoltre, Justin Bieber aveva tenuto a precisare che avrebbe voluto dei figli da Hailey, anche se non esattamente nell’immediato.