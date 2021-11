Justin Bieber, la moglie Baldwin: “Il mio matrimonio stava per scoppiare”

La relazione tra Hailey Baldwin Bieber e Justin Bieber ha notoriamente vissuto alti e bassi. I due sono stati insieme ad intermittenza tra il 2015 e il 2016, periodo in cui il cantante canadese ha riallacciato i rapporti con l’ex storica Selena Gomez. Poi, nel 2018, il matrimonio. I due, giovanissimi, sono oggi una delle coppie più affiatate dello showbiz americano. La modella ha deciso di ripercorrere alcuni momenti difficili che ha vissuto al fianco di Justin e come ha trovato il modo per superarli.

Il 27enne Justin Bieber, sulla cresta dell’onda già dalla prima adolescenza, non ha avuto una vita facile. Come ha dichiarato più di una volta per fortuna è riuscito a risolvere molti dei suoi problemi anche grazie a sua moglie Hailey. Quest’ultima si è lasciata andare a importanti confessioni nell’ultimo episodio del podcast “In Good Faith With Chelsea & Judah Smith” per Us Weekly. Addirittura, spiega la modella alla soglia dei 25 anni, c’è stato un momento in cui ha sentito di non riuscire più a convivere con Justin che, a detta sua, l’avrebbe portata al limite.

“Ricordo di aver chiamato [mia madre] un paio di volte, una volta in particolare [quando] eravamo a Brooklyn e la chiamavo, piangendo, e le dicevo, “Non posso farlo più”

Hailey è stata assalita da molteplici dubbi circa la sua relazione con la star, tanto da essere sull’orlo di mollare tutto. Lo scorso aprile aveva dichiarato a GQ che il loro matrimonio, inizialmente, mancava di fiducia. Tuttavia la nipote di Alec Baldwin ha poi preso un’importante decisione, facendo a sé stessa una promessa che è riuscita poi a mantenere. La modella amica di Kendall Jenner ha deciso di non abbandonare il marito proprio nel momento in cui aveva più bisogno di lei.

“Ho pensato che c’ero dentro. Così ho preso una decisione: so per certo che ho amato questa persona per molto tempo e ora non è il momento di rinunciare a lui. Non gli farei mai una cosa del genere.”

La modella ha affermato fermamente che non avrebbe mai abbandonato la persona che ama in un momento difficile, dicendo di “non essere quel tipo di persona” senza nascondere però la fatica che ha impiegato:

“Ho sempre avuto chiara intenzione di resistere, non importa quale sarebbe stato il risultato. Ma è stato davvero difficile…Ci sono stati giorni in cui ero letteralmente come “Non so se andrà bene”.”

Il tempo sembra aver dato ragione a Hailey. A quanto pare, ora, i problemi del cantante sembrano essere risolti. Justin, anche lui ospite del podcast, ha svelato qual è stata la medicina che ha aiutato la loro relazione a guarire:

“Penso che sia stato solo il tempo a guarire le cose, semplicemente mostrandoci l’uno all’altro ogni giorno, essendo coerenti. Penso di aver avuto un sacco di traumi, ma solo lei continua a mostrarmi ogni giorno di essere lì per me.”

I due oggi appaiono innamoratissimi e grati l’uno all’altra e la loro relazione sembra più solida che mai. La coppia non ha mai nascosto l’intenzione di aggiungere nuovi membri alla famiglia. Lo stesso Bieber, nel suo docu-film “Our world” uscito lo scorso 8 ottobre, ha ammesso di voler iniziare a pensare di fare un figlio con Hailey già alla fine del 2021.