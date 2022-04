Justin Bieber: la moglie Hailey Baldwin attacca i fan di Selena Gomez

La top model ha messo a tacere tutti gli haters che da anni la torturano per via del suo legame con la popstar canadese

Hailey Baldwin ha detto basta. La moglie di Justin Bieber, che di recente ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute, si è scagliata contro i fan di Selena Gomez. In un video sui social network la top model, nipote di Alec Baldwin, ha chiesto ai suoi haters di lasciarla in pace e di smetterla di fare paragoni che non hanno alcuna ragione di esistere.

In tutti questi anni Hailey ha mantenuto sempre il massimo riserbo sulla relazione tira e molla tra Justin e Selena – che ha fatto sognare un po’ tutti – ma questa volta la Baldwin è davvero stanca. Stanca dei giudizi inesistenti, dei parallelismi e dei confronti senza senso.

Su Tik Tok la modella ha pregato i sostenitori di Selena Gomez e i suoi “odiatori” in generale di lasciarla stare e di smetterla di commentare negativamente ogni suo post social. “È passato abbastanza tempo ormai”, ha detto Hailey facendo riferimento a una storia, quella tra Justin e Selena, ormai morta e sepolta.

“Mi faccio gli affari miei, non faccio niente, non dico niente. Lasciatemi in pace, per favore”, ha aggiunto la signora Bieber. Poi ha concluso: “Vi supplico, davvero. È la mia unica richiesta. Siate infelici da qualche altra parte per favore”.

Justin Bieber e Selena Gomez hanno iniziato a frequentarsi nel 2010: la loro relazione è durata a fasi alterne fino al 2018. Pochi mesi dopo la rottura il cantante canadese è uscito allo scoperto con Hailey Baldwin, che ha sposato in gran segreto lo stesso anno.

Lo sfogo di Selena Gomez

Anche Selena Gomez si è scagliata contro alcuni hater che l’hanno presa di mira. L’ex stellina Disney ha precisato di sentirsi perfetta così, senza badare troppo al suo peso. La Gomez ha così messo a tacere chi ha provato a farle body shaming per i chili di troppo accumulati nell’ultimo periodo.

Selena si sente a proprio agio, si piace, e non ha alcuna intenzione di cambiare per nessuno al mondo. In passato, proprio a causa del bullismo sui social network, la Gomez è finita in rehab dopo aver aver avuto un crollo emotivo. Il peso della popstar oscilla pure per colpa della sua malattia, il lupus, che la porta costantemente a dover fare i conti con attacchi di panico e depressione.