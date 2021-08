Selena Gomez: problemi di salute fisica e mentale. Parla la cantante

Come sta oggi Selena Gomez? La risposta a questa domanda non è esattamente banale, visto e considerato tutto quello che la cantante statunitense ha dovuto sopportare. Diversi anni fa (nel 2014, per la precisione) l’artista ha annunciato al mondo intero di soffrire di lupus, una malattia autoimmune con la quale dovrà probabilmente convivere per il resto della vita. Ma non è certo finita qui.

La sindrome di cui è affetta Selena Gomez ha infatti costretto la cantante, nel 2017, a sottoporsi ad un delicato trapianto di rene, “regalatole” dalla storica amica Francia Raisa. Oggi, a livello di salute fisica, l’interprete dalle origini latine pare stia benissimo, e non potrebbe farci più piacere. Ma dal punto di vista della salute mentale, invece?

Quel che è certo è che fra diagnosi e luci dei riflettori sempre puntate addosso, per di più ad un’età così giovane, Selena Gomez è rimasta molto provata. In una recente intervista esclusiva concessa all’edizione latina di Elle, Selena Gomez ha così avuto la possibilità di parlare degli ultimi anni e del suo percorso verso una maggiore stabilità mentale.

Ecco tutto quello che ha raccontato Selena Gomez:

Il lupus, il trapianto di rene, la chemioterapia, la malattia mentale, le mie chiacchieratissime rotture sentimentali sono state tutte cose che avrebbero tranquillamente potuto buttarmi giù. Ogni volta che vivevo qualcos’altro del genere mi chiedevo “E adesso cos’altro c’è? Con quale altra disgrazia dovrò avere a che fare?”

Selena Gomez, alla quale nel 2018 è stato anche diagnosticato un disturbo bipolare, ha spiegato poi il modo in cui ha deciso di affrontare tutte queste sfide:

Aiutare le altre persone mi ha permesso di andare avanti. Avrebbe sempre potuto esserci un momento in cui non sarei stata forte abbastanza e in cui magari avrei anche potuto farmi del male. Oggi tutto quello che faccio è legato a dei progetti beneficienza. Se riesco a tirare fuori il buono da qualcosa, non lo faccio. Non mi servono persone che vogliano combattere con me.

Nella stessa intervista, la cantante ha anche avuto modo di ricordare il periodo in cui, subito dopo la diagnosi di lupus, i media l’avevano praticamente portata sull’orlo dell’esaurimento nervoso:

Per un bel po’ di tempo, mi sono sentita un oggetto. Non so davvero cosa pensassero che io stessi facendo. Per loro avrei potuto fare qualsiasi cosa: bere, drogarmi, correre, fare festa, poco importava.

Gli anni in cui Selena Gomez è stata maggiormente tormentata dai giornali di gossip sono stati senza dubbio quelli della relazione con l’ex fidanzato Justin Bieber. L’interprete di Rare (e oggi imprenditrice di un marchio di make-up omonimo) aveva poi cercato consolazione fra le braccia del cantante The Weeknd, con il quale avrebbe vissuto una relazione di pochi mesi. Oggi l’artista è ufficialmente single, anche se alcuni sono convinti che stia frequentando con il presentatore Ryan Seacrest.