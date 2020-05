Justin Bieber e Hailey Baldwyn, brutti litigi in quarantena e aiuto fede

News Bieber e Baldwyn: come procede davvero la quarantena per la coppia?

Justin Bieber e Hailey Baldwyn stanno affrontando insieme la quarantena a Toronto. Sposati nel settembre del 2018, hanno deciso di trascorrere il lockdown registrando momenti di vita vissuta per il loro programma The Biebers. Una scelta che i fan hanno apprezzato molto, è vero, ma molte scene non sono state mostrate: come quelle dei loro litigi, che sono sempre presenti nella vita di coppia, soprattutto in quella di marito e moglie. Il sito Hollywoodlife.com ha spiegato che ci sono state delle brutte litigate, fra i due, ma nulla d’irrisolvibile e infatti sono stati loro stessi a volerne parlare (per far sentire maggiormente la propria vicinanza ai fan).

Litigi fra Hailey Baldwyn e Justin Bieber: la convivenza non è sempre facile

Hailey Baldwyn – che ha accettato di far parte del documentario del marito – ha spiegato che la convivenza (soprattutto quella dovuta al lockdown) è tutt’altro che semplice: “Ci ritroviamo spesso negli stessi spazi e facciamo le stesse cose: tutto questo alcune volte ci infastidisce. Alcune volte lui mi disturba”. Justin Bieber ha ammesso che, ogni tanto, per noia, infastidisce sua moglie, che perde puntualmente la pazienza.

La fede nella vita di Justin Bieber e Hailey Baldwyn

Stanno riuscendo a superare alla grande questa quarantena non solo grazie all’amore che li lega, ma anche grazie alla fede, come ha spiegato Justin Bieber: “Noi due abbiamo lo stesso sistema di credenze. Crediamo in Gesù e nel suo perdono, crediamo nella salvezza. Possiamo rivolgerci a lui, in questo periodo, e trovare conforto. Abbiamo anche la nostra comunità ecclesiale, che è stata costantemente presente in questi momenti”. Non dimenticano mai la bellezza del loro matrimonio: “La cosa positiva è che passiamo tanto tempo extra insieme”.