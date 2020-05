Justin Bieber e Hailey protagonisti di un reality show: arriva The Biebers

Justin Bieber e Hailey Baldwin diventano protagonisti di un reality show: su Facebook arriva The Biebers

Arriva una grande novità per Justin Bieber e Hailey Baldwin. I due coniugi Bieber diventano protagonisti di un nuovo reality show. A intrattenerci, dunque, ora ci pensano la popstar e la modella con The Biebers. La produzione del cantante e di sua moglie ha debuttato proprio questo lunedì, 4 maggio 2020 su Facebook Watch. Ma di cosa si tratta? Questo reality mostra la vita coniugale di Justin e Hailey durante la quarantena, causata dall’emergenza legata al Coronavirus. I due coniugi Bieber hanno, in questi giorni, intrattenuto i fan attraverso le piattaforme di Instagram e Tik Tok. Sui loro profili hanno condiviso video che li ritraggono mentre si divertono a ballare e a esibirsi di fronte alla fotocamera del cellulare. Ora a riprenderli ci sono delle vere e proprie telecamere. Una gran bella iniziativa che riuscirà sicuramente a entusiasmare i fan che li seguono con passione.

Reality di Justin Bieber e Hailey Baldwin: la popstar e la modella condividono un po’ della loro vita quotidiana in quarantena

Hailey e Justin lanciano il reality show The Biebers su Facebook. Attraverso questa idea, la coppia ha intenzione di mostrare al pubblico un po’ della vita coniugale ai tempi della quarantena. La produzione è una partnership con Facebook Watch e verrà trasmessa con tre episodi a settimana. Inoltre, i filmati verranno girati grazie all’utilizzo delle telecamere GoPro. Da oggi, 4 maggio, il primo episodio è già disponibile sulla pagina ufficiale del cantante. In particolare, in questa prima registrazione vediamo i coniugi Bieber trascorrere una gita in barca, utilizzata da Justin per andare a pesca quando era bambino. La popstar torna così indietro nel tempo nei ricordi dell’infanzia e non solo.

The Biebers con Justin Bieber e Hailey Baldwin: come funziona il reality show

Justin e Hailey condividono, in questo modo, alcune conversazioni e vari momenti della loro giornata ai tempi della quarantena. La coppia trasporta i fan nella propria quotidianità. In tutto sappiamo che gli episodi sono 12 e verranno messi a disposizione del pubblico sulla pagina ufficiale di Justin e su Facebook Watch. Le telecamere sono state appositamente posizionate nella casa e le varie puntate usciranno tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Questo venerdì, ricordiamo, esce il duetto che Bieber e Ariana Grande hanno scelto di realizzare per beneficenza.