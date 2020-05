Justin Bieber e Ariana Grande uniti, l’atteso annuncio: un duetto speciale

Justin Bieber e Ariana Grande, arriva l’atteso annuncio: le due popstar unite per fare beneficienza con Stuck With U

Bellissimo gesto quello che condividono Justin Bieber e Ariana Grande oggi. I due cantanti avevano acceso la curiosità dei rispettivi fan rivelando di aver un annuncio da fare nella giornata di oggi. Ed ecco che proprio ora entrambi annunciano di aver scelto di rilasciare un duetto beneficio per i bambini dei soccorritori colpiti dal Coronavirus. Scendendo nel dettaglio, Justin Bieber e Ariana Grande pubblicano Stuck With U, di cui tutti i proventi andranno a finanziare le sovvenzioni ai bambini dei primi soccorritori, attraverso la partnership con First Responders Children’s Foundation e Scooter Braun’s SB Projects. Il brano uscirà l’8 maggio ed è il primo di una raccolta di singoli a scopo benefico delle organizzazioni di beneficenza SB Projects, che uscirà nel corso del prossimo anno. In un comunicato stampa, Ariana fa sapere che sia lei che Justin sono entusiasti di questo progetto.

Justin Bieber e Ariana Grande condividono un grande progetto: l’annuncio sul nuovo duetto Stuck With U

“Siamo molto entusiasti di questo per così tante ragioni. Speriamo di fare una grande differenza con questo e speriamo che ti rallegri e ti faccia sentire felice e che lo ami come proprio come noi. Ci siamo divertiti moltissimo a lavorare su questo”, dichiara Ariana Grande. Bieber aggiunge: “Oggi più che mai stiamo assistendo al lavoro altruistico, instancabile e straordinario che medici, infermieri e operatori sanitari danno al mondo ogni giorno”. Il noto cantante spera che con questo progetto possa riuscire a sensibilizzare e a fornire “il necessario sostegno” alle famiglie e ai loro bambini. Per Justin è un onore collaborare con Ariana e con la grande famiglia SB Projects per fare del bene.

Justin Bieber e Ariana Grande, l’annuncio su Instagram: le due popstar unite per fare beneficenza

Sia Justin che Ariana hanno condiviso l’annuncio su Instagram, pubblicando la copertina della canzone Stuck With U. Entrambi hanno cercato, in queste settimane, di offrire il loro aiuto, partecipando a #AllInChallenge, che offre la possibilità ai fan di donare denaro in cambio di premi. Il brano che uscirà il prossimo 8 maggio rappresenta, dunque, solo una parte degli aiuti che le due popstar stanno offrendo in questo duro periodo.