Justin Bieber e Hailey Baldwin seconde nozze in arrivo: news e rumors

Justin Bieber e Hailey Baldwin: in arrivo la cerimonia per le secondo nozze. Le ultime news

Si infittisce il mistero sulle seconde nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin. La coppia si è già sposata lo scorso settembre e la notizia era circolata in fretta soprattutto perché i due erano stati paparazzati mentre uscivano dal Palazzo di Giustizia di New York, mano nella mano. Nel frattempo, Justin ha dovuto affrontare la depressione, accanto a lui è sempre rimasta Hailey e mentre il secondo matrimonio veniva rimandato, il loro amore cresceva di giorno in giorno. Gli ultimi rumors sulla coppia arrivano direttamente da TMZ e da alcune persone vicine alle due star, che ci regalano nuovi dettagli e novità sulla seconda cerimonia. Secondo il sito d’informazione, Justin e Hailey sarebbero molto vicini a scegliere la data e la festa si terrà con molta probabilità il prossimo mese.

Justin Bieber e Hailey Baldwin news sul secondo matrimonio

Dopo i problemi vissuti da Justin Bieber che lo hanno costretto a prendersi cura di lui e dunque rimandare le nozze con amici e parenti, ora sembra che la coppia possa finalmente vestire abiti eleganti e concedersi una bellissima cerimonia. Alcune fonti vicine alla coppia hanno raccontato a TMZ: “Justin e Hailey stanno fissando un appuntamento a settembre per amici intimi e parenti per celebrare il loro matrimonio. I tempi non sarebbero lunghi dal momento che lo scorso 13 settembre sono diventati marito e moglie. La grande festa potrebbe servire sia come anniversario che come festa di nozze. JB e HB prevedono di inviare gli inviti in una settimana“. Ebbene sì, perché la coppia si è sposata il 13 settembre, e potrebbe essere proprio questa la data scelta dai due.

Matrimonio rinviato: la depressione di Justin Bieber

Era stato il periodo no di Justin Bieber a far saltare le seconde nozze con la modella Hailey Baldwin. Qualche mese fa, anche la sua bellissima moglie aveva dichiarato di soffrire di depressione. Ma ora i due starebbero meglio, tanto da decidere di fare finalmente il grande passo, vestire abiti da matrimonio e dichiararsi amore eterno davanti a tutti coloro che gli vogliono bene.