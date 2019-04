Hailey Baldwin: la lotta contro la depressione della moglie di Justin Bieber

Hailey Baldwin si confessa: la moglie di Justin Bieber svela come ha lottato contro l’ansia e la depressione

Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, fa una confessione alla rivista Glamour riguardante la sua lotta contro l’ansia e la depressione. La bellissima modella dichiara di aver trascorso delle notti molto complicate, poiché non riusciva a dormire. Piangeva tutta la notte, proprio a causa dell’ansia, che non le permetteva di vivere serenamente la sua vita. La 22enne è riuscita fortunatamente a trovare la soluzione a questo suo dramma, attraverso la meditazione e la fede cristiana. Hailey ammette addirittura di aver mentito per molto tempo ai suoi cari sulla sua salute mentale, a causa della negatività che l’aveva ormai avvolta. La figlia di Stephen Baldwin e Kennya Deodato spiega, infatti, che ogni volta che le veniva chiesto come stava lei rispondeva di stare bene. In realtà, si ritrovava a piangere nella sua stanza d’albergo per tutta la notte. Nel corso dell’intervista, la moglie di Bieber ci tiene a sottolineare come le figure pubbliche siano importanti in questi casi. Proprio per tale motivo, Hailey sceglie di condividere la sua esperienza personale riguardante la lotta contro l’ansia.

Hailey Baldwin: la terapia e la meditazione l’hanno aiutata contro l’ansia e la depressione

Hailey decide di raccontare al mondo intero come è riuscita a superare un periodo abbastanza duro, in cui ha dovuto combattere contro l’ansia e la negatività. Secondo la modella, i personaggi pubblici dovrebbero raccontare questo tipo di esperienze personali in quanto possono “aiutare le persone a trovare soluzioni”. La meditazione e la terapia sono i metodi utilizzati dalla moglie di Justin Bieber per combattere questo genere di problema. Leggendo il libro Mindsight, scritto dal dottore Daniel Siegel, Hailey confessa di aver scoperto di poter risolvere diverse complicazioni personali proprio attraverso la meditazione e la “terapia auto-aiuto”. “Credo così fortemente nella terapia, nella meditazione e nel credere in qualcosa. Questa è sempre la risposta che mi dò prima di ogni altra cosa”, confessa Hailey a cuore aperto.

La moglie di Justin Bieber ha lottato contro la depressione: la causa sarebbero i social

A causarle ansia e depressione sarebbero stati proprio i social, come Instagram e Facebook, dove gli haters tentavano ogni giorno di distruggerla. Nell’anno 2017, la modella dichiarava di essere dipendente dal cercare le opinioni della gente sul suo conto. I momenti in cui si sente depressa o ansiosa, rivela Hailey, sarebbero proprio quelli legati ai social: “Se non avessimo i social media, avremmo un peso in meno sulle nostre spalle”. La moglie di Bieber ammette di essere stata fortemente influenzata dall’opinione della gente, che cercava di convincerla di avere dei difetti. Intanto, in questi mesi, si è spesso parlato dei problemi che sta, invece, affrontando il marito Justin.