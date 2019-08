Justin Bieber e Hailey Baldwin secondo matrimonio: svelate data e location

Justin Bieber e Hailey Baldwin secondo matrimonio: ecco quando ci sarà la cerimonia e dove si terrà

Era nell’aria da diverso tempo ed ora ne abbiamo conferma. Da quanto riporta il tanto informato TMZ, la star del pop Justin Bieber e la sua consorte, Hailey Baldwin, hanno deciso sia la data che la location per le loro seconde nozze. La coppia aveva fatto sognare i fan quando nello scorso settembre si era giurata amore eterno a New York, la notizia era trapelata solo perché i due erano stati paparazzati uscire, mano nella mano, dal Palazzo di Giustizia della Grande Mela. Da allora i gossip sul loro desiderio di celebrare insieme ad amici e parenti il loro amore si erano fatti sempre più insistenti. Se il cantante e la modella sono sempre stati sicuri dei loro sentimenti, hanno però dovuto far slittare il secondo matrimonio a causa della depressione di Bieber. Ora però che Justin sta meglio, il sogno di festeggiare con i più intimi amici si fa sempre più reale.

Justin Bieber e Hailey, la coppia ha scelto data e location

Se, nei giorni scorsi, vi avevamo anticipato che la data delle loro seconde nozze si avvicinava sempre di più, ad oggi siamo in grado di dirvi quando e dove il lieto evento avrà luogo. Secondo il sito TMZ, Justin e Hailey Bieber si risposeranno nel South Carolina il prossimo 30 settembre. La scelta del mese non è stata, almeno sembra, una coincidenza; era lo scorso 13 settembre quando si sono sposati a New York e questa cerimonia avrà la funzione sia come anniversario sia come festa di nozze. Il noto sito d’informazione ha anche riportato una foto della partecipazione di nozze, in stile fumetto, in cui si legge la data e la location scelta e i nomi degli sposi: “Save the date! Justin & Hailey, Saremmo onorati di avervi nel nostro giorno speciale, 30 settembre 2019, South Carolina“. La scelta della location sembrerebbe rispondere al gusto degli sposi, dato che nessuno dei due ha legati con The Palmetto State.

Justin e Hailey: tutte le date uscite negli ultimi mesi, i gossip

Si erano rincorsi vari gossip sulla data del secondo matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin. Prima si diceva che la cerimonia avvenisse a febbraio 2019, poi nella primavera 2019. Ma in entrambi i casi non se ne fece nulla. Ora però sembra che la data, svelata da TMZ, sia vera o meglio ci sono alta probabilità. Non ci resta che attendere il giorno e vedere se i due vestiranno gli abiti da cerimonia e festeggeranno con famiglia e amici.