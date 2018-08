Justin Bieber e Hailey rimandano il matrimonio: Selena Gomez ripensa all’ex

Quando si sposano Justin Bieber e Hailey Baldwin? Intanto Selena Gomez ripensa all’ex fidanzato

Justin Bieber e Hailey Baldwin non hanno fretta: il matrimonio non verrà celebrato entro la fine del 2018 e neppure prima della metà del 2019. Come fa sapere People, i preparativi delle nozze non sono ancora iniziati: la coppia intende godersi per un po’ il fidanzamento. Del resto il ritorno di fiamma tra Justin e Hailey è avvenuto solo la scorsa primavera, quando Bieber ha chiuso per sempre la sua relazione tira e molla con Selena Gomez. Le ultime notizie non devono però preoccupare i fan dei futuri sposi: il cantante e la modella, da quando hanno annunciato il loro fidanzamento, sono praticamente inseparabili. Dalle corse in bicicletta al pranzo veloce consumato al fast food, il canadese e la figlia di Stephen Baldwin stanno trascorrendo molto tempo insieme e appaiono sempre felici e sereni. Segno che sì, il matrimonio sarà pure rinviato, ma tra i due non c’è alcun segno di crisi.

Perché Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno rimandato il matrimonio

“Sono sicuri di volersi sposare ma sono ancora giovani (lei ha 21 anni, lui 23) e vogliono godersi il momento, il loro amore ritrovato”, ha detto una fonte al magazine americano. Insomma, la cerimonia – che sarà rigorosamente in chiesa visto che sia Justin sia Hailey sono ferventi cattolici – ci sarà ma non nell’immediato. Nel frattempo Selena Gomez non fa che pensare a Bieber. Secondo l’Hollywood Life, l’ex stellina Disney spera con tutto il cuore che il matrimonio non venga mai celebrato. “Ha sempre pensato che sarebbe stata lei a sposare Justin, non Hailey. E in fondo ci spera ancora”, ha detto una fonte. Intanto sta per uscire il nuovo album di Selena che, come dichiarato dalla stessa Gomez, sarà molto personale. Dunque, ci sarà più di una canzone dedicata all’amore con il collega, sbocciato nel lontano 2010.

Il nuovo album di Selena Gomez parlerà di Justin Bieber dopo la rottura

“Ho terminato l’album, sta per arrivare. Sarà una raccolta molto personale. Ero spaventata dal realizzare un nuovo cd, volevo creare qualcosa di veramente bello. Adesso credo sia il migliore che abbia mai fatto”, ha confidato Selena Gomez in una diretta di Instagram. Il nuovo lavoro discografico arriva a tre anni dall’ultimo album. In questo lasso di tempo la Gomez ha dovuto combattere i suoi problemi di salute e in particolare il lupus.