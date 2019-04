Justin Bieber contro Fox News: chiesto il licenziamento di una giornalista

Justin Bieber indignato, il gesto di una giornalista lo manda su tutte le furie: chiesto il licenziamento

Justin Bieber si è personalmente mosso contro Fox News in queste ultime ore. Il cantante, stando a quanto riportato dal Mirror sul suo sito, avrebbe trovato di cattivo gusto le parole usate da Laura Ingraham, una giornalista della rete, nei confronti di Nipsey Hussle, un rapper morto recentemente a seguito di un colpo di arma da fuoco. La donna, durante il suo talk show, prima di introdurre un servizio sul cantante assassinato, avrebbe anche trattenuto una risata, attirando l’attenzione dei telespettatori e scatenando l’ira di Justin Bieber. Quest’ultimo, a seguito di questo spiacente episodio, avrebbe allora chiesto alla Fox di licenziare la Ingraham.

Justin Bieber contro Laura Ingraham: lo sfogo sui social

Laura Ingraham, per chi non lo sapesse, è una delle conduttrici di punta di Fox News. Chiederne il licenziamento, pertanto, non è una cosa di poco conto. Questo, comunque, non ha certo fermato Justin. Il cantante, dopo aver visto in TV il modo in cui è stata trattata l’uccisione di Nipsey Hussle, difatti, ha attaccato pubblicamente la giornalista sui social. Bieber ha definito l’atteggiamento di quest’ultima “Disgustoso” e, con un lungo sfogo su Instagram, ha spiegato di trovare assurdo che una cosa del genere accadesse su una rete nazionale.

Justin Bieber incontra Laura Ingraham: faccia a faccia dopo l’attacco sui social

Justin Bieber, secondo quanto riportato dal Mirror, avrebbe anche incontrato Laura Ingraham personalmente in questi giorni. Le sue intenzioni, tuttavia, sembrerebbero essere rimaste inalterate. Il cantante ha chiesto che la conduttrice venisse licenziata e, visto che non è stato l’unico volto noto a criticare la donna, ha trovato il pieno appoggio da parte di molti suoi colleghi. Sulle sorti della Ingraham, tuttavia, la rete non si è ancora espressa