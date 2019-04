Justin Bieber citato in giudizio: grossi guai per la popstar

Justin Bieber quanti guai! Il cantante è stato citato in giudizio per una vecchia questione

Justin Bieber è perennemente sotto i riflettori del gossip. La popstar statunitense, dopo le chiacchiere sul matrimonio con Hailey Baldwin e la notizia della depressione che sta combattendo, ora deve far fronte ad un nuovo problema. Mentre il cantante si divertiva al Coachella (il festival californiano che da semplice evento di music si è trasformato in una moda in cui fashion blogger e star sfoggiano make-up e look stravaganti, ndr.) una notizia sta spopolando sul web. Justin Bieber è stato citato in giudizio per un incidente avvenuto nel 2017. A ritornare sulla questione la “vittima” di questo brutto fatto, un fotografo che dopo ben due anni ha deciso di far causa alla popstar per danni non specificati. Questo quello che ci racconta TMZ.

Justin Bieber, cosa è successo nel 2017?

Nel 2017 Justin Bieber si è reso protagonista di un incidente con un paparazzo. Nonostante il fatto era del tutto causale, ed è giusto ribadirlo ad oggi, aveva investito questo fotografo con il suo Suv (come vi avevamo raccontato qui) davanti ad una chiesa, nel periodo in cui Bieber aveva rivelato la sua svolta religiosa. Il comportamento di Justin, allora, è stato più che impeccabile. Era sceso dall’auto e prestato soccorso, tanto da attendere l’arrivo della polizia al fine di fare un rapporto sull’accaduto. La stessa polizia, inoltre, aveva deciso di non perseguire il cantante con alcuna accusa penale e aveva spiegato che l’incidente era stato causato dal flash della macchina fotografica che aveva accecato Bieber alla guida della sua macchina. Ora il paparazzo, che non poteva neanche stare fermo in strada a fotografarlo, lo cita in giudizio per i danni emotivi e generali dovuti proprio a quello che è accaduto.

Justin Bieber guai in vista per il cantante: nessun commento dal suo entourage

Più Justin Bieber chiede una pausa per riprendersi e combattere contro depressione, ansia e insonnia, più il gossip continua a parlare di lui. Dopo i tanti rumors che lo stanno interessando negli ultimi giorni, ora Bieber sembra che rischia grosso. TMZ ci fa, inoltre, sapere che l’entourage del cantane non ha confermato la notizia e non ha rilasciato nessuno commento. Accuse importanti quelle mosse dal fotografo “vittima” dell’incidente del 2017, si parla di “invalidità permanente, danni emotivi e generali“.