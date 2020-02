Junior Cally canta ‘Vado al massimo’ a Sanremo: Vasco Rossi risponde

Junior Cally si esibisce con un famoso brano del cantautore di Zocca, il quale ringrazia per l’omaggio.

È giunto il terzo appuntamento del 70simo Festival di Sanremo. Uno dei primi artisti ad esibirsi è stato Junior Cally, il concorrente forse più bersagliato di questa edizione dello show canoro. Il rapper ha scelto ‘Vado al massimo’, proposto in coppia con i Viito, nella sua esibizione per la serata delle cover di Sanremo. Cally ha cambiato il testo del brano di Vasco Rossi, lanciando un messaggio politico e citando il movimento delle Sardine: “In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine”. Una scelta che è piaciuta moltissimo alla rock star che li ha ringraziati per l’insolita cover. Junior ha spiegato di aver scelto Vasco Rossi in quanto considerato un outsider nel 1982 ma ha subito chiarito di non volersi in alcun modo paragonare al modenese.

Vasco Rossi apprezza la cover di Junior Cally: “Omaggio bellissimo”

L’artista in gara con il brano ‘No grazie’, ha presentato una nuova versione del celebre brano di Vasco nella serata delle cover: ha riscritto le strofe mentre il ritornello è stato intonato dai Viito nella sua versione originale. Terminata l’esibizione, sono arrivati i ringraziamenti ed elogi da parte del rocker: “Complimenti. Un omaggio bellissimo. Cantata benissimo. E il testo rap, che ho approvato, è condivisibile. Questi giovani hanno talento. E sono contro ogni tipo di censura. I testi delle canzoni raccontano realtà che esistono, raccontano come sono una parte dei giovani di oggi”.

La scelta potrebbe essere una risposta alle critiche?

Il rapper è finito nell’occhio del ciclone per le frase violente contro le donne all’interno di una sua vecchia canzone. Proprio nella serata d’apertura, durante il monologo di Rula Jebriel, è stata citata ‘Sally’, altro famoso brano di Vasco Rossi. La scelta di proporre ‘Vado al massimo’ è forse una risposta alle polemiche che ha coinvolto Cally? Forse no, la scelta dei brani da cantare durante la serata delle cover è stata decisa da tempo, ma sui social tantissimi utenti hanno sottolineato la curiosa coincidenza.