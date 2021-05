Juliana Moreira derubata: vetro dell’auto rotto, cosa è stato portato via

By

Brutta disavventura per Juliana Moreira. L’ex valletta di Cultura Moderna è stata derubata a Milano. Come raccontato dalla diretta interessata la moglie di Edoardo Stoppa è stata presa di mira da alcuni malviventi che prima le hanno rotto il vetro dell’auto e poi le hanno portato via alcuni dei suoi oggetti personali.

Juliana Moreira era intenta con alcuni collaboratori a scattare un servizio fotografico quando la sua auto è stata presa di mira da vandali che hanno rotto un finestrino e poi rubato quello che c’era all’interno della vettura. Per la precisione i ladri sono scappati con la borsa della palestra e lo zainetto di Juliana.

Juliana Moreira si è detta incaz*** nera e ha invitato i ladri a lasciare almeno i suoi documenti da qualche parte. Tra i documenti presenti nella borsa della brasiliana anche la patente e il passaporto. Juliana ha fatto un vero e proprio appello su Instagram chiedendo a chi ha compiuto questo gesto di venirle incontro in qualche modo.

Nessun commento da parte di Edoardo Stoppa, che era con la moglie al momento del furto. L’ex inviato di Striscia la notizia ha infatti accompagnato Juliana Moreira sul set dello shooting fotografico.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa più uniti che mai

L’ultima apparizione televisiva di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa risale allo scorso autunno, quando hanno partecipato insieme ad una puntata di Domenica Live di Barbara d’Urso. Nel corso dell’intervista, organizzata per festeggiare il terzo anniversario di matrimonio, il conduttore e inviato tv ha espresso il desiderio di diventare per la terza volta padre dopo la nascita di Lua, avvenuta nel 2011, e Gabriel, arrivato nel 2016.

Di tutt’altro avviso Juliana Moreira che dopo due gravidanze poco facili non è per niente propensa ad allargare di nuovo la famiglia con un terzo figlio. Tra l’altro prima dell’arrivo della primogenita Lua la Moreira ha dovuto fare i conti con una drammatica esperienza: l’aborto spontaneo.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono legati dal 2007 ma sono ufficialmente marito e moglie solo dal 2017.