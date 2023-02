Congratulazioni a Jude Law, che nelle scorse ore ha accolto nella sua famiglia un nuovo pargolo, aggiungendo ulteriormente membri alla sua già numerosissima prole. Come anticipato in anteprima da un articolo scoop del The Sun, il celebre attore britannico è stato pizzicato all’aeroporto di Heathrow, a Londra, in compagnia della sua seconda moglie Philipa Coan con i loro due bebé sul passeggino.

Nel 2020, infatti, l’attore aveva avuto da Philipa (che di lavoro fa la psicologa) un primo figlio, di cui però ancora non è dato sapere il nome: la coppia ha voluto fino ad oggi a mantenere il riserbo sul bambino, e lo stesso approccio a quanto pare sarà applicato anche per questo nuovo bebé da poco arrivato in famiglia. Incredibile ma vero, per il momento i genitori sono riusciti anche a mantenere la privacy sul sesso dei due piccoli.

Con Philipa, dunque, Jude Law ha per il momento avuto due figli, o perlomeno questo è quello che è emerso fino a questo punto. Chi lo sa, magari, se i due non siano riusciti a nascondere qualche altro bambino dagli occhi indiscreti dei paparazzi!

Tutti i figli (e le compagne) di Jude Law fino ad ora

L’attore, ancora oggi considerato un sex symbol a 50 anni, ha alle spalle molte relazioni e frequentazioni femminili, anche “eccellenti”. Per il momento Jude Law è stato sposato un totale di tre volte e ha avuto figli da (quasi) ogni donna con cui è stato, arrivando a quota 7 figli totali.

La prima moglie, l’attrice Sadie Frost, Jude Law l’ha conosciuta nel 1994 sul set del film Shopping: tre anni dopo essersi incontrati i due si sono sposati, convolando a nozze nel 1997 per poi separarsi nel 2003 e dalla loro relazione sono nati tre figli, Rafferty (nato nel 1996), Iris (nata nel 2000) e Rudy (nato nel 2002).

Conclusa la relazione con Frost, Jude Law era tornato sul “mercato” e nel 2003 lavorando al film Alfie aveva conosciuto Sienna Miller, con cui si è fidanzato nel 2004. Appena due anni dopo, a causa di una scappatella con la babysitter dei suoi bimbi, la storia d’amore si sarebbe conclusa (senza nuovi figli).

Jude Law avrebbe poi avuto un quarto figlio dalla modella Samantha Burke nel 2009, mentre il quinto sarebbe arrivato nel marzo del 2015, anno di nascita della figlia Ada avuta dalla cantante Catherine Harding.