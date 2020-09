Jude Law: “Come ho passato la quarantena? Ho avuto il sesto figlio”

L’attore Jude Law, star di “The New Pope”, è diventato padre per la sesta volta. È venuto alla luce il primo figlio avuto dalla moglie Philippa Coen. Il sesso del bebè non è stato ancora rivelato. Quel che si sa, invece, è che è nato durante il lockdown. A condividere la lieta notizia è stato lo stesso attore britannico nel corso della trasmissione di Jimmy Fallon, ‘The Tonight Show‘. L’episodio è stato molto ironico ed ha suscitato la simpatia di molti spettatori del programma. Quando il conduttore gli ha chiesto di raccontargli come fosse andata la quarantena, Law ha accennato al giardinaggio, per poi aggiungere che, per di più, ha avuto un bambino. La gravidanza della moglie Philippa, psicologa e più piccola di lui di 14 anni, è stata mantenuta nel riserbo fino allo scorso maggio. Poi i tabloid d’oltremanica hanno iniziato a pubblicare le prime foto col pancione in anteprima.

Jude Law e il suo passato da donnaiolo

Sembra proprio che Jude Law abbia chiuso con il suo passato da donnaiolo, segnato da tanti amori e matrimoni, accompagnati da una fama da latin lover molto nota ai fan. Anche se, bisogna ammetterlo, lui stesso non ha mai nascosto la sua passione travolgente per il mondo rosa. Uno scandalo che rimarrà sempre impresso a chi lo ha seguito negli anni è certamente quello che lo ha visto coinvolto in un tradimento ad un passo dalle nozze con Sienna Miller, che aveva scoperto tutto. Ormai ciò è solo un lontano ricordo, acqua passata. Infatti, dopo essere convolato a nozze con Philippa Coen nel maggio del 2019, intervistato dal Daily Telegraph, aveva dichiarato di sentirsi pronto per il sesto figlio. Ed ha mantenuto la parola data!

Jude Law adora i suoi bambini

Jude Law è padre di Rafferty, 23 anni, Iris, di 19 anni, Rudi di 17 anni, avuti dall’ex moglie Sadie Frost, di Sophia, 10 anni nata dalla storia con la modella Samantha Burke e di Ada, 6 anni, avuta dalla musicista Catherine Harding. Ha sempre confessato di amare molto i suoi figli, quindi perché non averne altri? Cosa che ha fatto, dando al suo lockdown il sapore di un nuovo amore.