Jude Law papà per la sesta volta: primo figlio con Phillipa Coan

Phillipa Coan in dolce attesa di Jude Law: per l’attore è il sesto figlio

Il famosissimo attore britannico ha spesso fatto parlare di sé, non solo per i ruoli ottenuti nei film. Jude Law ha infatti avuto una vita privata molto attiva attraverso un susseguirsi di mogli, compagne e figli. Law attualmente ha 5 figli, tre nati dal primo matrimonio con Sadie Frost, una figlia dal rapporto con Samantha Burke e un’altra, frutto dell’amore con Cat Cavelli. Nel 2019 l’attore si è sposato con Phillipa Coan, relazione che durava già da ben tre anni. Nelle ultime ore, la lieta notizia: Jude sarà papà per la sesta volta! Ecco nel dettaglio gli ultimi rumors.

Jude Law di nuovo papà, lo spiffero di Chi

A dare conferma del gossip ci ha pensato il settimanale Chi, il quale attraverso le sue pagine ha riportato: “L’aveva detto lo scorso maggio dopo il ‘si’ con la psicologa Phillipa Coan ‘L’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa’ e ha mantenuto la parola. L’attore infatti, tra un successo e l’altro in tv (lo abbiamo visto in ‘The new pope’ e tonerà con ‘The third day’) sarà ancora padre”. Della moglie si sa poco e niente circa la sua vita prima della relazione con Law. La coppia si è legata nel 2016, poco dopo che l’attore ha visto nascere la sua quinta figlia. A partire da quel momento sono stati inseparabili, anche se Phillipa non si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo: è infatti apparsa di rado sui red carpet o alle sfilate.

La travagliata vita sentimentale dell’attore britannico

Nel 1994 ha incontrato Sadie Frost sul set del film Shopping. Dopo 3 anni di relazione la coppia è convolata a nozze e ha avuto 3 figli: Rafferty, Iris e Rudy. Nel 2004 l’attore si è legato a Sienna Miller, conosciuta sul set di Alfie. Dopo due anni di relazione la coppia si è separata dopo che Jude Law ha tradito la compagna con la baby-sitter dei suoi figli. Nel 2008 ha iniziato una relazione con la modella Samantha Burke, da cui ha anche avuto una figlia, l’anno successivo, chiamata Sophia. Poco dopo, Jude Law è ritornato con l’ex compagna Sienna Miller, con cui però è arrivata la rottura definitiva nel 2011. Nel 2014 ha incontrato la cantante Cat Cavelli, da cui ha avuto la quinta figlia, Ada, nel marzo 2015. Dopo la fine dell’ennesima relazione si è poi legato a Phillipa Coan, con cui fa coppia fissa dal 2016. I due si sono sposati, a sorpresa, nel maggio del 2019.