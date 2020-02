Jovanotti, silenzio tombale su Sanremo: retroscena scomodo su Amadeus

Jovanotti, il silenzio tombale sul Festival di Sanremo: Dagospia spiffera il retroscena scomodo su Amadeus e Claudio Cecchetto

Jovanotti dà forfait al Festival di Sanremo, ha deciso di staccare e concedersi un viaggio in Perù in bicicletta. Questa la notizia che tutte le agenzie stampa, imboccate da Fiorello, battevano a metà dicembre, dopo che Lorenzo Cherubini era stato annunciato come uno dei personaggi principali della 70esima edizione. Poi di colpo il passo indietro. Giustificazione: la voglia di America Latina. Nulla di male, ci mancherebbe. Adesso, però, Dagospia dà una versione differente, lasciando intendere a chiare lettere che dietro al ‘no’ del cantante ci sarebbe un altro ‘no’, quello che sarebbe stato dato a Claudio Cecchetto da Amadeus. Ricordiamo che Cecchetto è il padre artistico sia di ‘Ama’, sia di Fiorello, sia di Nicola Savino, sia di Jova.

Jovanotti in Perù per dribblare Sanremo? Cosa è accaduto tra Amadeus e Cecchetto?

“Jovanotti – si legge su Dagospia – dopo aver annunciato la sua presenza a Sanremo 2020 aveva dato forfait per un viaggio improvviso (?) in bici in Perù. Gira voce che il vero motivo sarebbe da ricercare altrove, in particolare dalle parti Radio Deejay, emittente radiofonica che ha lanciato Amadeus, Fiorello, Savino e lo stesso Jovanotti”. A questo punto ‘Dago’ aggiunge: “Papà artistico di tutti e quattro Claudio Cecchetto. C’è chi assicura che quest’ultimo avrebbe voluto un ruolo al Festival, ruolo che Amadeus, al netto di amicizia e riconoscenza, non ha voluto concedergli. Forse per evitare nuove polemiche sui conflitti di interesse ma soprattutto per giocarsi da solo le proprie carte.” E quindi? Cosa c’entra Cherubini? Pare che…

Jovanotti chiuso in un rigoroso silenzio

“I maligni assicurano che Cecchetto non l’avrebbe presa molto bene e che avrebbe espresso il suo dispiacere anche a Jovanotti. E Lorenzo Cherubini ha tirato fuori il viaggio improvviso rimediando una figura non bellissima dal punto di vista mediatico”. Dagospia infine conclude: “Solo un caso? Da notare che il cantante ha scelto di non dedicare alla kermesse nemmeno un tweet, un commento, un complimento. In Perù ci sono problemi con internet?”. Si attende una replica di Jovanotti.