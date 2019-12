Jovanotti, salta l’ospitata a Sanremo. Parla Fiorello: il motivo del forfait

Jovanotti, salta l’ospitata al Festival di Sanremo. Parla Fiorello e spiega il motivo del forfait

Jovanotti, dato praticamente per certo al Festival di Sanremo 2020, non sarà alla kermesse. Ad annunciare il forfait, spiegandone i motivi, è stata la stessa persona che aveva detto nelle scorse settimane che il cantante sarebbe sbarcato sul palco dell’Ariston, vale a dire Fiorello. Il conduttore, nel corso di Viva Asiago 10, il contenitore mattutino di Rai Play, ha fatto sapere che l’amico non ha dato disponibilità per esserci alla celebre manifestazione canora. All’origine del no di Jovanotti c’è la volontà di prendersi un periodo di pausa dalle scene. Nulla quindi contro la kermesse ma solo esigenze private.

“Jovanotti va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4”

“Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival”, ha dichiarato Fiorello che ha poi spiegato il motivo della rinuncia da parte del cantautore: “Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il Festival inizia il 4. Quindi non può venire”. Sarebbe stata la quarta volta di Lorenzo Cherubini a Sanremo. Nel 1989 partecipò in qualità di concorrente (cantò con Vasco Rossi il brano ‘La mia moto’), mentre nel 2000 e nel 2008 giunse sull’Ariston come ospite, cantando rispettivamente ‘Cancella il debito’ e ‘Fango’.

News Sanremo 2020: ospiti, conduttrici e canatnti

Che Festival sarà? Amadeus, nonostante la tegola Jovanotti, sta organizzando un Sanremo che si preannuncia ricco di qualità televisiva. Oltre a poter contare sull’acuta esuberanza di Fiorello, potrà avvalersi della comicità di Roberto Benigni. Pare che sia fatta anche per Al Bano e Romina Power, sempre nel ruolo di ospiti. Per quel che riguarda le donne che lo affiancheranno sembra ormai certa la presenza di 10 figure, due per ogni serata prevista. Una formula del tutto innovativa che sta provocando molta curiosità. Sul fronte concorrenti, notizia dell’ultima ora spifferata dal magazine Chi, non dovrebbero esserci Irama Plume e Riki Marcuzzo. Amadeus avrebbe preferito puntare su altre personalità musicali.