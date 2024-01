Jovanotti operato al femore: “Otto ore di intervento. Come sto”

Jovanotti ha aggiornato i suoi fan, nella serata di martedì 16 gennaio, sul suo stato di salute. Come si ricorderà, il cantante era stato vittima, la scorsa estate, mentre si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana, di un brutto incidente in bicicletta che aveva portato alla frattura di clavicola e femore. Lo scorso settembre, in un’intervista, il cantante era tornato a parlare dell’operazione che aveva subito dopo l’infortunio, spiegando come il femore non fosse stato riallineato. In un primo momento, Jovanotti aveva ipotizzato che sarebbero serviti cinque mesi per un completo recupero. Già a settembre, però, era parso chiaro che uno scenario del genere fosse pressoché irrealizzabile.

Jovanotti aggiorna i fan

A distanza di sei mesi dalla caduta in bici, Jovanotti ha raccontato, tramite post Instagram, di esser stato operato per ricostruire il femore che, come accennato poc’anzi, non era stato correttamente riallineato. Il cantante ha parlato di questo intervento appena svolto come necessario affinché potesse guarire: “Nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente“.

Un’operazione che è durata ben otto ore, ma che dovrebbe permettere al cantante di tornare a camminare e riprendere la sua vita di prima: “Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi“. Quindi il ringraziamento all’ospedale Humanitas di Milano e al team di medici, oltre a tutti coloro che, in questi mesi, non hanno mai fatto mancare il proprio affetto e la propria vicinanza a Lorenzo. In chiusura di descrizione del post, un accenno a quelli che saranno i prossimi passi da seguire per il completo recupero: “Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”

Nei commenti del suddetto post non sono di certo mancati i commenti di affetto da parte di esponenti del mondo dello spettacolo. Il breve messaggio di Cesare Cremonini (“Vai Lore! Ti aspettiamo“) ha registrato centinaia di like, così come particolarmente apprezzato è stato quello di Fiorello: “Vai Siglista!!!! Domani ti salutiamo in puntata!!!“. Messaggi di affetto anche da parte di Emma Marrone, Lillo, Laura Pausini e Gianni Morandi. Spicca, infine, il commento di supporto da parte dell’account social di Che Tempo Che Fa, la trasmissione su Nove condotta da Fabio Fazio.

Ci vorrà ancora del tempo, quindi, per far sì che Lorenzo Jovanotti possa tornare a calcare le scene musicali. L’importante, ora, è che possa recuperare completamente dal brutto infortunio che lo ha visto coinvolto solo qualche mese fa.