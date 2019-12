Jovanotti, la figlia compie 21 anni: il dolce gesto del cantante

Jovanotti fa gli auguri a sua figlia Teresa sui social per il suo compleanno

Una delle canzoni più famose e amate di Lorenzo Cherubini, Per Te, è una ninna nanna dolcissima dedicata alla sua primogenita. Nel testo della canzone viene riportata la data del 13 dicembre, che corrisponde al giorno in cui è nata sua figlia Teresa. Con un post su Instagram, Jovanotti le ha voluto dedicare un pensiero per questo giorno speciale, facendole gli auguri proprio con quel famoso verso della canzone. Teresa Cherubini è sempre stata protetta dagli occhi dei curiosi, ma nel 2018 uscì in un frame del videoclip di E Non Hai Visto Ancora Niente insieme al papà.

La figlia di Lorenzo Cherubini compie gli anni: gli auguri speciali del papà su Instagram

“È sempre per te il 13 dicembre”, scrive Jovanotti condividendo alcuni scatti della figlia durante i suoi concerti. Cita così una delle canzoni più belle, Per Te, dedicata proprio a Teresa che compie 21 anni. È uno dei pochi momenti in cui il cantante si apre su una cosa così privata con il suo pubblico dei social. Sul suo profilo, infatti, ci sono principalmente scatti di concerti, selfie e foto in compagnia dei colleghi. In una giornata così speciale, però, è uscita fuori un’immagine speciale di Jovanotti, quella di un papà che dedica un pensiero dolcissimo alla sua figlia ventunenne.

Nel 2019 si è festeggiato l’anniversario dell’uscita di Per Te

Il 2019 è stato un anno speciale per Jova perché Per Te ha festeggiato i suoi 20 anni. Era il 1999 quando Lorenzo Cherubini pubblicava il singolo dedicato alla figlia, una narrazione di tutti i momenti più importanti legati a lei, dalla nascita fino al primo anno di vita. Lo stesso Jovanotti ha raccontato che questa ninna nanna faceva addormentare la sua piccola in un minuto, come per magia. Per lui, infatti, è una “canzone che resterà per sempre di famiglia”.