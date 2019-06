Jovanotti: il raro quadretto familiare e gli auguri alla moglie Francesca

Jovanotti festeggia il compleanno della moglie Francesca con un viaggio e un raro selfie di famiglia

Jovanotti augura buon compleanno alla moglie Francesca, che oggi 11 giugno festeggia cinquanta anni. I due stanno insieme da ben venti anni e per farle gli auguri, il cantautore ha pubblicato su Instagram una foto in ascensore con lei e la figlia Teresa, nata il 13 dicembre del 1998. Un bel quadretto familiare inedito e raro. Infatti Jova non condivide molto spesso sui social foto della sua vita privata, ma in questo giorno speciale ha fatto una piccola-grande eccezione per l’amata Francesca. A lei, nell’arco della sua carriera e della loro vita insieme, ha dedicato canzoni, poesie, numerosi messaggi romantici e adesso anche un simpatico selfie di compleanno, proprio per omaggiare la loro unione e il loro grande amore.

“Per festeggiar l’amore”: gli speciali auguri di Jovanotti per il compleanno della moglie

Jovanotti, dopo aver pubblicato il singolo estivo Nuova Era e prima di partire con il Jova Beach Party 2019, festeggia i cinquantanni anni della moglie Francesca, e lo fa anche sui social con un carinissimo scatto familiare. Il cantante 52enne per il compleanno della sua amata si è concesso un viaggio a Palos de la Frontera, in Andalusia. Da qui partirono le tre caravelle di Colombo e, così, per fare gli auguri a Francesca scrive: “Il selfie in ascensore per festeggiar l’amore”. Nella didascalia della foto, dove vediamo la moglie e la figlia Teresa, aggiunge ovviamente l’hashtag “buon compleanno” e poi aggiunge simpaticamente “Giretto in famiglia sulle tracce di Magellano e Colombo”. (Continua dopo il post)

Jovanotti e Francesca: la serenità dopo l’incidente della mamma di lei

Lorenzo Cherubini Jovanotti e sua moglie Francesca stanno insieme da ben 20 anni. I due nel 1998 hanno avuto la figlia Teresa, mentre si sono sposati solo nel 2008. Francesca è la musa ispiratrice del cantante, che a lei ha dedicato tante canzoni bellissime, come l’emozionante A te. Dopo la paura per la mamma di lei a causa di un brutto incidente di qualche mese fa, i due oggi appaiano sereni e felici per il cinquantesimo compleanno della donna. Francesca e Jova sono una coppia tanto unita quanto discreta, che tiene molto alla privacy. Per questo la foto condivisa oggi appare un vero e proprio regalo anche per i tanti fan di Jova.