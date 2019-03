Jovanotti, grave incidente per la suocera: interviene l’elisoccorso

Jovanotti, la suocera resta vittima di una grave caduta da un muretto: interviene l’elisoccorso. Come sta la donna

Momenti di paura per la suocera di Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini. Nella giornata di ieri, Lorenza (73 anni) è rimasta vittima di una caduta. La vicenda, come riportato dalla stampa locale (e poi diffusa dall’agenzia AdnKronos), racconta che la donna è scivolata da un muretto presente nella sua abitazione che si trova nella zona di San Martino a Bocena, frazione di Cortona (provincia di Arezzo). Dopo il fatto Lorenza ha riportato fratture in più parti del corpo e in un primo momento avrebbe perso i sensi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno chiamato l’elisoccorso che ha provveduto a portare la donna in ospedale.

La suocera di Jovanotti cade dal muretto: trasportata all’ospedale di Siena in elisoccorso. Da quanto trapelato finora dovrebbe essere fuori pericolo di vita

I sanitari del 118 sono giunti sul luogo in cui la donna è caduta e subito hanno richiesto l’aiuto dell’elisoccorso Pegaso. La donna è stata così portata in ambulanza fino all’elicottero e poi trasferita presso la struttura ospedaliera Le Scotte di Siena. Dalle ultime notizie è trapelato che la suocera di Jovanotti sarebbe grave, ma non in pericolo di vita, nonostante il forte colpo subito. Immediatamente sono stati avvisati i familiari, tra cui la figlia Francesca che in questo periodo si trova negli Stati Uniti d’America in compagnia di Jovanotti per alcuni impegni artistici e professionali del cantante.

Lorenzo Cherubini e Francesca: le nozze e la ricerca di privacy.

Lorenzo Cherubini e Francesca si sono sposati il 6 settembre 2008 a Cortona, nella chiesa di Santa Maria Nuova. Le nozze sono arrivate dopo parecchi anni di convivenza. la coppia, inoltre, ha suggellato il suo amore con la nascita della figlia Teresa Lucia (13 dicembre 1998). A lei è dedicato il noto brano del cantautore Per te. Sia Jovanotti sia Francesca hanno sempre cercato di tenere la loro love story lontano dai riflettori mediatici, mantenendo molto riserbo sulla loro vita sentimentale.