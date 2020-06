Jovanotti, addio a Pau Donés: “Ci siamo sentiti 3 giorni fa, difficile crederci”

Il dolore di Jovanotti per la morte dell’amico Pau Donès: “Ci siamo sentiti tre giorni fa… Mi è difficile crederci”

Nella giornata odierna è arrivata una triste notizie nel mondo della musica: il decesso di Pau Donés, leader del gruppo Jarabe de Palo, scomparso a soli 53 anni. Il cantante dal 2015 lottava contro un cancro al colon. A informare della morte è stata la famiglia dell’artista. Immediata la reazione dei fan e degli amici sui social. Tra questi Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che con il cantante spagnolo condivideva un forte legame di amicizia. Il Jova, con un post divulgato sui suoi profili social, ha reso noto di aver sentito Pau soltanto tre giorni fa. I due si erano scambiati dei messaggi. Ricordiamo che entrambi si conoscevano molto bene. Come Cherubini ha sottolineato hanno vissuto diversi momenti di vita assieme: conversazioni, musica e bevute.

“Notizia tremenda”: Jovanotti saluta il cantante del gruppo Jarabe de Palo

“Notizia tremenda” ha scritto Jovanotti in merito alla scomparsa di Donés. Il rapper italiano ha aggiunto di aver sentito l’amico solo 3 giorni fa “e come al solito era lui a rassicurare me”. Per Cherubini si tratta di un lutto molto doloroso: “Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”. Pau, come sopra accennato, combatteva da cinque anni con un tumore al colon, diagnosticatogli nell’agosto del 2015. Nonostante la malattia, l’artista iberico, in questi anni, ha continuato la sua carriera musicale oltre ad informare i suoi numerosi fan sulle sue condizioni di salute.

Pau Donés, la famiglia chiede privacy e rispetto. Jovanotti: “Un bene dell’anima”

La famiglia di Pau, dopo aver informato del decesso, ha chiesto rispetto e privacy. La notizia è prima trapelata sui media spagnoli, poi è stata presto battuta in tutto il mondo. In questi minuti sono tanti gli artisti di diverse nazionalità che stanno dando l’ultimo addio al collega che, con il gruppo Jarabe e Palo, aveva inanellato una serie di successi che l’hanno portato nell’olimpo della musica. In Italia spopolò con i brani La Flaca e Depende. Tra le sue collaborazioni figurano anche dei lavori con la band dei Modà e con Jovanotti. Quello stesso Jovanotti che oggi saluta un artista, un collega, ma soprattutto un amico. “Un bene dell’anima”, ha chiosato il rapper in una delle sue Stories Instagram, divulgando uno scatto in cui si è immortalato abbracciato a Pau: larghi sorrisi e felicità. Ricordi indelebili!