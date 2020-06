Jarabe de Palo, è morto Pau Dones: lutto nel mondo della musica

Jarabe de Palo, il cantante Pau Dones è morto a soli 53 anni: lutto nel mondo della musica

È morto Pau Dones, leader del gruppo Jarabe de Palo, a soli 53 anni. A dare la notizia ci ha pensato la stessa band, che sul sito ufficiale ha condiviso il messaggio della famiglia del cantante. Il noto artista ha perso la vita martedì 9 giugno 2020, dopo aver lottato contro un cancro al colon che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Come riportano i giornali spagnoli, Pau Dones aveva già avvisato i fan che ciò sarebbe potuto accadere, condividendo un video sui social. Proprio attraverso le varie piattaforme online, l’artista aveva tenuto aggiornato il pubblico sulle cure a cui veniva sottoposto in questi anni. Purtroppo si ritrovava, non solo a raccontare vittorie, ma anche momenti bui. Stiamo parlando di uno dei cantanti spagnoli più amati in Italia. Scendendo nel dettaglio, con il gruppo Jarabe de Palo aveva raggiunto il successo nel nostro Paese con i brani La Flaca e Depende. Non solo, il suo rapporto con l’Italia vanta anche collaborazioni con artisti noti nel mondo della musica italiana.

Pau Dones è morto, aveva un cancro al colon: il cantante ha continuato a suonare per il suo pubblico in questi anni

La famiglia di Pau Dones chiede oggi rispetto per la privacy, dopo quanto accaduto. Oltre ciò, ci tiene a ringraziare l’equipe medica e tutto il personale degli ospedali in cui il cantante ha portato avanti le sue cure. Il suo rapporto con l’Italia è sempre stato molto forte. L’abbiamo visto collaborare con volti della musica italiana molto amati. Stiamo parlando di Jovanotti e i Modà. In questi anni, nonostante stesse lottando contro il cancro al colon, ha continuato a suonare. Ad un certo punto ha, però, deciso di fermarsi. Solo qualche settimana fa, Pau Dones sui social deliziava il pubblico con la sua nuova canzone Volvo. In questi filmati è impossibile non notare la sua stanchezza, ma anche la sua voglia di continuare a suonare l’amata chitarra. Si diceva, infatti, pronto a tornare in scena.

Pau Dones dei Jarabe de Palo, improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate in questi giorni

Sebbene fosse dimagrito e indebolito, Pau Dones appariva sicuro nel voler tornare a deliziare il suo pubblico con la musica. Aveva mostrato i progressi del suo recupero e solo un anno fa aveva deciso di chiudere con la sua band per proseguire da solo. I fan speravano, pertanto, che il peggio fosse ormai passato. Le sue condizioni, purtroppo, si sono improvvisamente aggravate in queste settimane. Un grande lutto nel mondo della musica, per un artista che ha sempre pensato a prendersi cura degli altri. Proprio l’estate scorsa ha raggiunto il Nepal, per dare tutto il suo aiuto a un’associazione non governativa.