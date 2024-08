Josh Rossetti: “Temptation è per pu**ane”. Lino replica e sbotta

Lino Giuliano contro Josh Rossetti. Ma, si procedi con ordine. Il fratello di Greta Rossetti non è certamente nuovo alle polemiche. Basti pensare a quanto successo alla finale del Grande Fratello, quando è quasi finito alle mani con Massimiliano Varrese, ex fidanzato della sua attuale compagna, Monia La Ferrera. Josh è sempre stato molto presente nella vita e nelle partecipazioni televisive della sorella, sia durante il suo percorso da tentatrice a Temptation Island, sia durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Ebbene, recentemente, Rossetti è finito al centro di una nuova polemica.

Josh stava commentando in una diretta l’ultima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Monia, quando si è lasciato andare a delle parole decisamente fuori luogo. Secondo lui, infatti, il reality estivo sarebbe un programma fatto solo per “cornuti e pu**ane“. Inoltre, ha dichiarato che tutte le tentatrici sarebbero solo delle attrici pagate per tentare, negando che qualsiasi loro interesse per i fidanzati possa essere vero.

Il video è diventato subito virale e Josh ha ricevuto una valanga di critiche. Molti utenti lo hanno giudicato non solo inappropriato, ma anche ipocrita, poiché la sua stessa sorella è stata una tentatrice nel programma condotto da Filippo Bisciglia. A Temptation Island, Greta aveva legato con Mirko Brunetti, iniziando una relazione di diversi mesi fuori dal programma. Stando alle parole del fratello, si dovrebbe giungere alla conclusione che l’ex gieffina ha finto durante tutta la durata della sua storia con Mirko.

Oltre alle dure critiche del mondo del web, anche uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ha voluto replicare alle parole di Josh Rossetti. Di chi si tratta? Di Lino Giuliano, il quale ha fatto molto discutere durante il programma per la sua rottura con l’ex fidanzata Alessia e il flirt con la tentatrice Maika. Lino ha attaccato Josh, difendendo le tentatrici del programma e tirando in ballo la sorella Greta:

Ho visto il video in questione. Penso che fa veramente pena e non si deve permettere di offendere le tentatrici o qualunque donna. Le donne “pu**ane” come le definisce lui sono quelle che nella vita ci fanno stare bene in generale. La donna è vita, e ognuno di noi non deve permettersi di offenderla, soprattutto con queste parole. Ogni donna fa che vuole della sua vita, e a prescindere ci sono anche donne deboli e ci soffrono, e magari non sanno come uscirne perché non si sentono amate. Tra l’altro lui è il fratello di Greta Rossetti, sta buttando m*rda addosso alla famiglia. Unica parola: vergognati fratè, e non ti permettere mai più perché le tentatrici hanno fatto un semplice programma che tu in primis hai seguito. E lo stesso vale per i cornuti, che magari ci soffrono anche.

Per ora, Josh Rossetti non ha ancora replicato alle parole di Lino o alla controversia nella quale è stato coinvolto. Non resta che attendere per sapere se ci sarà un continuo in questa inaspettata faida.