Jonathan Kashanian rivela perché non rivolge più la parola a Bianca Atzei, cos’è successo negli ultimi 8 anni

Correva l’anno 2018 quando Bianca Atzei e Jonathan Kashanian parteciparono all’Isola dei Famosi. Tra i due nacque una profonda intesa. E infatti quando terminarono le rispettive avventure nel reality dei naufraghi iniziarono a frequentarsi in privato. Ma ad un certo punto qualcosa si ruppe e non apparvero più insieme. Nel 2019 lo stilista, a Detto Fatto, lasciò intendere di aver chiuso i rapporti con la cantante. La vicenda è tornata in voga nelle scorse ore, dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo dal 45enne israeliano, che ha da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 9. Jonathan ha dichiarato che con Atzei non ha più alcun tipo di contatto, aggiungendo che a suo avviso non si è comportata correttamente nei suoi confronti.

Jonathan Kashanian, azzerati i rapporti con Bianca Atzei: rivelazioni a Verissimo

Lo scorso gennaio Jonathan è stato intervistato dal Corriere della Sera, rivelando che circa 8 anni prima aveva pensato seriamente di costruire una famiglia con la cantante sarda. “Nel 2018, in un momento di follia, avrei creato una famiglia e fatto dei figli con Bianca Atzei. In quel momento sentivo che era la persona giusta per me. Ma non la pensavamo allo stesso modo”, confidò lo stilista. Nella puntata di Verissimo in onda il 7 novembre, Silvia Toffanin ha riportato la dichiarazione. Kashanian ha quindi rivelato che non rivolge più la parola all’artista.

“A Bianca Atzei non parlo più. Non fa più parte della mia vita – ha detto lo stilista senza giri di parole – Lei non si è comportata bene con me. Così è finita e non ci siamo più parlati”. Dunque la causa della rottura, secondo il 45enne, sarebbe imputabile ad atteggiamenti non limpidi della musicista. Jonathan ha preferito non raccontare altro sui motivi che hanno portato all’allontanamento.

Cosa disse Jonathan Kashanian nel 2019 e nel 2021 a Detto Fatto

Bianca Atzei conobbe lo stilista all’Isola dei Famosi nel 2018, dopo essere stata lasciata da Max Biaggi e prima di incontrare Stefano Corti, con il quale si è lasciata lo scorso anno (i due hanno avuto un figlio nel 2023). Tra il 2018 e il 2019 Jonathan e la cantante hanno chiuso qualsiasi tipo di contatto. La conferma arrivò nell’ottobre 2019 quando nel programma di Rai 2 Detto Fatto Kashanian parlò degli amori di Max Biaggi, facendo notare che l’ex pilota ebbe flirt e storie d’amore con donne alte e statuarie. Citò Eleonora Pedron, Anna Falchi, Claudia Schiffer e Naomi Campbell.

Ad un certo punto, però, in trasmissione spuntò una foto di Bianca Atzei. E lo stilista venne colto alla sprovvista. “E questa foto che c’entra? Non me l’aspettavo scusa, ma comunque andiamo avanti. Lei non è alta, io stavo dicendo che stava con donne alte. Ma è una cosa mia personale scusate”, aveva osservato Jonathan. Poi aggiunse che se avesse parlato della cantante avrebbe avuto bisogno di una puntata intera. “Ma non mi sembra il luogo giusto, andiamo avanti”, chiosò.

La conduttrice Bianca Guaccero rimase colpita dalla reazione dello stilista e gli chiese che cosa fosse accaduto con l’artista, il quale sottolineò nuovamente di non volere parlare della questione. “Ti prego, no. Andiamo avanti, fidati. Non è la trasmissione giusta. Scusate non dovevo mettere le mie cose personali, ma non mi aspettavo questa foto”, si affrettò a dire Jonathan, facendo palesemente capire che aveva tagliato tutti i ponti con Atzei. Un’ulteriore conferma che il legame si spezzò in maniera tutt’altro che soft arrivò sempre a Detto Fatto, due anni più tardi, nel 2021, con lo stilista che confessò che con Bianca era “finita male”. Sulla questione la diretta interessata non si è mai espressa. Restano al momento privati i motivi legati alla lite.