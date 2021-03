Jonathan e Bianca Atzei fidanzati, lui ha sofferto molto: tutta la verità in tv

Sì, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme. Dopo anni di gossip, dubbi e indiscrezioni la conferma è arrivata dal diretto interessato a Detto Fatto, dove ha una rubrica fissa sul costume e il mondo dello spettacolo. L’ex vincitore del Grande Fratello stava parlando delle coppie che si innamorano lavorando insieme e interrogato dalla conduttrice Bianca Guaccero ha raccontato la propria esperienza.

Jonathan ha confidato di aver vissuto solo una volta nella sua vita una sensazione del genere. “Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me”, ha ammesso Kashanian. “Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare”, ha aggiunto. La Guaccero ha provato a mettere il dito nella piaga chiedendo: “Ma ad un reality?”.

“Accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti!”, ha esclamato Jonathan a Detto Fatto. Poi però ha risposto affermativamente alla domanda della sua collega e ha confessato: “Ma perché mi batte il cuore così?”. Una situazione alquanto analoga tanto che il successivo quesito di Bianca Guaccero è stato più che lecito: “Ma sei ancora innamorato di questa persona?”.

Jonathan è rimasto in silenzio per qualche istante e poi ha rivelato: “Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”. Il riferimento all’Atzei è evidente e Kashanian ha inoltre lasciato intendere che ci sia ora un’altra persona importante nella sua vita.

Dunque, a distanza di tempo è emersa tutta la verità: Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, che si sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2018, hanno avuto una storia d’amore. Una relazione solo accennata pubblicamente e vissuta nel massimo riserbo. Tra i due è però finita male tanto che a fatica si sono sbottonati sulla faccenda.

Dopo la breve liaison con Jonathan, Bianca Atzei ha ritrovato l’amore accanto all’attore comico Stefano Corti. I due stanno insieme da quasi due anni. Tanta felicità e serenità per l’interprete di origini sarde dopo la tormentata relazione con l’ex pilota Max Biaggi.