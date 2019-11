Detto Fatto, il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello

Jonathan Kashanian si è pentito di aver speso tutti i gettoni vinti al GF

L’ex vincitore del Grande Fratello 2004 ha svelato uno dei suoi più grandi rammarici da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Nel salotto di Bianca Guaccero, parlando delle cose più strane mai vendute all’asta dalle star, Jonathan Kashanian ha ammesso di essersi pentito per non aver mai conservato uno dei gettoni d’oro vinti al programma di Canale 5 come ricordo. L’opinionista darebbe qualsiasi cosa per averne uno nel suo salotto così da incorniciare uno dei momenti di svolta della sua vita. Dopo aver partecipato al reality, Jonathan ha iniziato la sua carriera in TV come opinionista e personaggio televisivo, riuscendo quindi a diventare ciò che è oggi.

“Pagherei oro per averlo”: Jonathan Kashanian si racconta a Detto Fatto

Solitamente è Jonathan Kashanian a raccontare i segreti più nascosti delle star di Hollywood e dei Vip italiani. Questa volta però ha voluto condividere una storia molto personale risalente al periodo dopo la casa del Grande Fratello. “Ho vinto i soldi in gettoni d’oro in un forziere. Su questi gettoni c’è un occhio, simbolo del programma”, ha rivelato Kashanian parlando di oggetti da collezione. Ha raccontato che, subito dopo aver vinto il reality, ha commissionato ad una persona di occuparsi dei gettoni d’oro, che sono stati tutti convertiti in denaro, ma a distanza di tempo gli è rimasto un grande rimpianto: “Purtroppo non ne ho tenuto nessuno”.

Jonathan Kashanian e la sua vita dopo il Grande Fratello

Partecipare ad un programma così famoso per la TV italiana è una rampa di lancio verso un successo quasi assicurato. Nel 2004, Jonathan Kashanian fece innamorare il pubblico di sè e della sua spontaneità, riuscendo quindi a mantenere un posto nel cuore del pubblico fino ad oggi. In una confessione con Bianca Guaccero, Jonathan non ha perso occasione di ricordare quanto sia stato importante il percorso nella casa: “Devo molto a quel periodo e quel cambiamento”.