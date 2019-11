Jonathan Kashanian: “Grato a d’Urso, Toffanin e Chiambretti”, ecco perché

Jonathan Kashanian: “Ci sono tre persone a cui devo molto”

Durante la sua Super Classifica Jon, oggi a Detto Fatto, Jonathan Kashanian si è occupato dei personaggi che hanno raggiunto il successo in età un po’ avanzata. L’esperto di stile si è occupato delle celebrità nostrane e non svelando il modo in cui hanno incominciato le loro carriere. Dall’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling passando per Tina Turner, Harrison Ford, Giorgio Tirabassi e Mara Venier. Durante lo spazio a lui dedicato non è mancata qualche chiacchiera con Bianca Guaccero. I due come al solito hanno riso e scherzato ma hanno anche rivelato qualche curiosità inerente proprio alla loro carriera. Ad esempio la conduttrice pugliese ha svelato che lei ha iniziato a lavorare quando aveva solo 17 anni. E Jonathan Kashanian? Beh, lui lo abbiamo conosciuto grazie al Grande Fratello, di cui vinse la quinta edizione nel 2004. La sua carriera da quel momento in poi ha letteralmente preso il volo. Oggi però l’israeliano ha rivelato che ci sono 3 persone, che appartengono al mondo dello spettacolo italiano, a cui sarà grato per sempre: Barbara d’Urso, Piero Chiambretti e Silvia Toffanin (che ha affiancato a Verissimo).

Le parole su Barbara d’Urso, Piero Chiambretti e Silvia Toffanin

Bianca Guaccero infatti gli ha domandato chi è stato il suo mentore e Jonathan le ha così risposto: “Se devo essere sincero, io ho iniziato la mia carriera televisiva con una donna che mi ha fortemente voluto ed è Barbara d’Urso. Dopo io non ho lavorato strettamente con lei, ma mi ha lanciato. Poi c’è stato un uomo che ha messo gli occhi su di me: Piero Chiambretti. Lui ha molto creduto in me. Mi ha fatto fare addirittura un Dopo Festival e mi ha portato in tutte le sue trasmissioni. E dopo di lui, devo dire la verità, un’altra che mi ha dato una grande possibilità con cui ho lavorato 10 anni è stata Silvia Toffanin. Questi sono i tre grandi nomi a cui devo molto. E adesso c’è una tale Bianca Guaccero di Rai 2“.

Jonathan Kashanian soddisfatto di Detto Fatto: “Felice di essere qua”

La conduttrice con una punta di orgoglio gli ha rivelato che anche lei ci ha tenuto molto che entrasse a far parte della famiglia di Detto Fatto. E Jonathan Kashanian ha così colto l’occasione per ringraziarla e per dichiarare la sua soddisfazione per questa nuova esperienza: “Sono felice di essere qua e spero di rimanerci per i prossimi 10 anni”.