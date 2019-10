Jonathan Kashanian e il messaggio per Milly Carlucci: “Sono arrabbiato”

Jonathan Kashanian esprime un desiderio e a Detto Fatto manda un messaggio a Milly Carlucci

Puntuale come sempre oggi a Detto Fatto è arrivata un’altra Superclassifica con Jonathan Kashanian. L’ex gieffino e la conduttrice hanno parlato di fratelli celebri. La classifica, come al solito, è stata molto piacevole. Sono tanti i nomi di cui abbiamo sentito parlare. Dai Principi William ed Harry, passando per le sorelle Ventura, sino ad arrivare alle indimenticabili gemelle Kessler. Nella lista però sono state inserite anche 3 sorelle che nella tv italiana si sono fatte ben conoscere: le Carlucci. La più famosa tra di loro è sicuramente Milly Carlucci, ma di certo nessuno si dimentica di Gabriella (ora entrata in politica) e di Anna, oggi autrice televisiva. Tutte e tre hanno avuto un passato nel mondo dello spettacolo. Parlando proprio di Milly, Jonathan le ha mandato un messaggio ed ha espresso un notevole desiderio.

Jonathan Kashanian vuole partecipare a Ballando con le Stelle

Come sappiamo la Carlucci è la regina del sabato sera italiano perché conduce uno dei programmi di punta di Rai 1: Ballando con le stelle. E bene, l’ex isolano vorrebbe tanto prendere parte al famoso programma danzante: “Milly sono arrabbiato con te. Da anni voglio fare Ballando con le stelle. Cos’è questa regola che chi ha fatto un reality non può partecipare? A me farebbe molto piacere”. Ultimamente infatti si è diffusa a macchia d’olio la notizia che la Carlucci a Ballando non vorrebbe gente uscita da un reality. A sottolineare ciò è stata Carolyn Smith durante un’intervista rilasciata al settimanale Vero dove ha dichiarato che le piacerebbe molto veder scendere in pista Giulia Salemi. Milly Carlucci cancellerà questa regola? Aprirà le porte pure a Jonathan Kashanian? Siamo certi che sarebbe perfetto anche come ballerino!

William ed Harry, il rapporto si è lesionato: le parole di Jonathan

Durante la classifica, si è parlato anche del rapporto incrinato dei fratelli William ed Harry d’Inghilterra. I due sembrano non andar più d’accordo da quando in famiglia sono subentrate le donne e in particolare Meghan Markle. “Mamma Diana non sarebbe per nulla contenta e mi piange il cuore”, ha chiosato Jonathan chiacchierando con la Guaccero.