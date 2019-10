Giulia Salemi a Ballando con le Stelle 2020: l’appello di Carolyn Smith

Carolyn Smith vuole Giulia Salemi a Ballando con le Stelle 2020

Giulia Salemi a Ballando con le Stelle 2020. È questo il sogno di Carolyn Smith, storica giurata del programma di Milly Carlucci. La ballerina e coreografa ha lanciato un vero e proprio appello tramite le pagine del settimanale Vero, suggerendo all’amica Milly di invitare l’italo-persiana in pista almeno come ballerina per una notte. È molto improbabile infatti che la Carlucci chiami la Salemi come concorrente ufficiale. Fin dalla prima edizione di Ballando la conduttrice Rai ha scelto di non inserire nelle varie edizioni personaggi che hanno già partecipato a reality show. Una scelta dettata dalla volontà di raccontare storie inedite, non già viste altrove.

Le parole di Carolyn Smith su Giulia Salemi

“Ci sono alcune persone che mi piacerebbe vedere ballare, ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show. Questa è la regola di Milly Carlucci. A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come Ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina”, ha dichiarato Carolyn Smith al settimanale Vero. Milly Carlucci ascolterà il consiglio della sua giurata?

Le prime novità su Ballando con le Stelle 2020

Al momento si hanno poche notizie sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nel cast potrebbero esserci la conduttrice Elisa Isoardi e la comica Valeria Graci. Confermata invece la giuria composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli.