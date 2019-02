Jonas Berami oggi: nuova fidanzata e parole su Rama e Ivan

Jonas Berami si racconta in una lunga intervista a Uomini e Donne magazine

Lo ricordiamo come Juan Castaneda nella soap spagnola Il Segreto. È stato uno dei pochissimi stranieri a sedere sull’ambito trono di Uomini e Donne. Si è classificato al secondo posto in una delle ultime edizioni de L’isola dei famosi. Lui è Jonas Berami e, come tutti ben sappiamo, durante il suo percorso nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, scelse di uscire dagli studi accanto alla famosa Rama Lila Giustini. La loro storia non ebbe una lunga strada. Finì dopo poco tempo e, oggi, a distanza di un bel po’ di anni, eccoli divisi ma felici. Entrambi, infatti, si sono rifatti una vita. Hanno preso strade diverse, separate. L’ex corteggiatrice che rapì l’attenzione del tronista per via della sua particolarità, oggi è diventata mamma di un bambino e sta insieme ad un nuovo amore, incontrato lontano dai riflettori. Jonas, invece, a sua volta ha trovato una ragazza con la quale condivide una splendida storia d’amore da qualche anno a questa parte.

Jonas sogna di diventare papà e costruire una famiglia

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, lo spagnolo Berami rivela di avere un sogno: “Mi piacerebbe tantissimo diventare papà“, poi parlando della sua nuova fidanzata, la personal trainer Ariadna, spiega: “Lei è molto più di una fidanzata, è molto più di tutto questo. Ma, per il momento preferirei custodire tra noi tutto il resto”. Dopo aver espresso queste brevi ma dolci parole sulla sua compagna, Jonas ricorda anche i tempi di Uomini e Donne. Racconta l’attore: “Dentro di me restano delle emozioni indelebili. Penso di essere maturato tanto durante il mio percorso sul trono. Rama Lila era una ragazza unica. Impossibile non sentire qualcosa quando la guardi negli occhi, è una persona spettacolare. Capita di sentirci ancora oggi. L’ho chiamata quando è nata la sua bimba”.

Il pensiero di Jonas Berami sul tronista Ivan Gonzalez

Vista la stessa provenienza, Jonas si esprime anche sul nuovo tronista spagnolo Ivan Gonzalez: “Non ci conosciamo tantissimo, le nostre strade si sono incrociate qualche volta e posso dire che è un bravissimo ragazzo. Gli auguro il meglio!”. Chissà se anche Ivan, come il suo connazionale Jonas, riuscirà ad uscire da Uomini e Donne con l’amore!