Jolanda, figlia 19enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha rilasciato la sua prima intervista televisiva. Ha scelto il salotto di Verissimo (la chiacchierata integrale con Silvia Toffanin sarà trasmessa sabato 21 gennaio) per raccontare gli insulti degli haters con cui ha avuto a che fare di recente. La ragazza, poche settimane fa, ha realizzato un video social per rispondere agli odiatori del web, confezionando una replica che è diventata rapidamente virale e che le è valsa il plauso di molte persone.

“Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”, ha spiegato la 19enne nel rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. Quando Jolanda ha deciso di rendere pubblici i suoi account social non credeva che si sarebbe ritrovata a dover fronteggiare un’ondata di odio gratuito e di cui sfugge il senso logico.

“Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram – ha raccontato sempre a colloquio con Silvia Toffanin – l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”.

E ancora: “Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”. Dopo lo sconforto iniziale, la figlia di Ambra e di Renga ha cominciato a reagire, cercando di non lasciarsi abbattere e di trasformare una situazione negativa in una positiva. Così è passata al contrattacco, di pancia, senza nemmeno chiedere a mamma e papà cosa ne pensassero. Ed è allora che ha scelto di fare il video poi divenuto virale:

“L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai mei genitori. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia. Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.

Il video virale di Jolanda Renga

Il video e lo sfogo contro gli odiatori che l’hanno attaccata risale allo scorso dicembre, pochi giorni prima delle vacanze natalizie. “Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta – aveva detto la figlia di Ambra su TikTok, in risposta alle cattiverie ricevute – ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto”.

“Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa”, proseguiva Jolanda. E ancora: “Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo. Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non si possono vedere, quindi tengo molto di più alla mia anima anziché alla mia faccia, perché non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima sì e dovranno restare belli e puliti”.

“Penso – continuava la giovane – che se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla. Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista. Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza”.

Jolanda in difesa della madre e contro Massimiliano Allegri e Striscia la Notizia

Jolanda è stata protagonista di un’altra vicenda mediatica in tempi non sospetti. Quando sua madre Ambra ha visto naufragare la love story con il livornese Massimiliano Allegri, difese il genitore e lasciò intendere che l’allenatore della Juventus l’avesse tradita (anche Ambra ha lasciato intendere di essere stata tradita mentre Allegri non ha né smentito né confermato la questione). Non solo, sempre in quei giorni, la giovane aveva condannato senza se e senza ma la scelta di Striscia la notizia di consegnare alla Angiolini il Tapiro d’Oro.