Jolanda De Rienzo mamma, è nato il figlio: chi è il compagno Angelo

Fiocco azzurro per la conduttrice sportiva che, dopo aver trovato il grande amore, ha messo su famiglia

Che fine ha fatto Jolanda De Rienzo? L’esplosiva presentatrice sportiva è diventata mamma! A giugno 2021 è nato il primogenito dell’ex modella 37enne. Al bambino è stato dato il nome di Gabriel ed è stata la stessa Jolanda a dare l’annuncio su Instagram, dove è seguita da oltre 300mila follower.

Jolanda De Rienzo ha partorito alla Clinica Sanatrix di Napoli: mamma e bebè sono in ottima forma. Il nome Gabriel è una variante del più noto Gabriele. Deriva dall’ebraico “Gavri’el”, composto dai termini “gebher” (uomo, essere forte) e “El” (Dio). Per questo il suo significato è variamente interpretato come “fortezza di Dio”, “forza di Dio” oppure “Dio è stato forte”.

Tantissimi coloro che si sono congratulati con Jolanda per il lieto evento, da Andrea Delogu ad Alessia Ventura (diventata da poco mamma della piccola Ginevra) passando per Gianluca Impastato: tutti hanno definito il bebè una piccola meraviglia.

Per tutta la gravidanza e durante il parto la bella Jolanda De Rienzo ha potuto contare sul compagno nonché padre di suo figlio: Angelo Barletta. Musicista e insegnante di musica, anche lui campano, frequenta l’ex volto di Sportitalia da qualche anno.

Un amore vissuto nel massimo riserbo ad eccezione di qualche foto condivisa sui social network. Con Angelo Barletta Jolanda De Rienzo ha finalmente realizzato il grande sogno di diventare mamma. E Barletta su Instagram non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la sua dolce metà per l’amore e la passione che la contraddistinguono da sempre.

Per prendersi cura del piccolo Gabriel Jolanda De Rienzo ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Dopo tanti anni trascorsi a Sportitalia la presentatrice stava conducendo da qualche tempo un programma sulla Serie C in onda su Eleven Sports.

Prima di conoscere Angelo Barletta e mettere su famiglia col musicista Jolanda De Rienzo ha vissuto una storia d’amore importante con l’allenatore Nicolò Frustalupi, ex vice di Walter Mazzarri. I due si sono amati per oltre cinque anni ma poi la relazione si è bruscamente interrotta.