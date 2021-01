Johnny Depp e Amber Heard: arrivano sviluppi nella dura battaglia legale

Tra Johnny Depp e Amber Heard prosegue la battaglia legale del loro agitato divorzio. I due ex coniugi sono inevitabilmente finiti al centro delle notizie mediatiche. Sono tanti i fan che attendono di scoprire le svolte che avvengono in questa ‘guerra’. E ora arrivano nuovi sviluppi su ciò che sta accadendo in tribunale. Secondo quanto riporta Court House News, un giudice in Virginia ha dato parzialmente ragione alla Heard. Non solo ha respinto le accuse che vedevano il noto attore come il responsabile di una campagna diffamatoria nei confronti di Amber. Dunque la richiesta di 100 milioni di dollari fatta dall’attrice contro l’ex marito ha subito una significativa battuta d’arresto, secondo quanto riporta The Times.

Quest’ultima è stata citata in giudizio dal divo nell’anno 2019, che l’aveva accusata di diffamazione dopo un articolo d’opinione uscito nel Washington Post. Senza fare nomi, l’attrice affermava di essere stata vittima di violenza domestica. Dopo di che, la Heard ha deciso di fare causa a Depp nel 2020, con l’accusa di aver cercato di distruggere la sua carriera. Il giudice ha così riconosciuto che otto dichiarazioni del noto attore della saga dei Pirati dei Caraibi sulla ex moglie possono essere considerate diffamatorie. Cinque di queste non sarebbero perseguibili, poiché sarebbero ormai cadute in prescrizione.

Questi sono gli ultimi sviluppi riguardante la battaglia legale tra i due attori. Un momento difficile per Depp, che dopo la causa con il giornale inglese The Sun, è stato costretto a lasciare Animali Fantastici 3. I fan sono rimasti indignati da questa situazione. La decisione presa dalla Warner Bros di licenziare l’attore e di farlo sostituire da Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald non è piaciuta al pubblico.

Ora pare, intanto, che Johnny non rischierebbe di perdere i 100 milioni di dollari contro la Heard. L’ex candidato agli Oscar e la Heard non mostrano alcun tipo di cenno di resa, anzi. Ma questa battaglia legale ora rischia di costare una somma così importante.

Il divo spera di poter trovare vantaggio in una nuova legge anti-SLAPP dello Stato. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi della causa legale tra i due ex coniugi, che sta diventando sempre più feroce.