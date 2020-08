John Travolta torna sui social dopo la morte della moglie: il ballo con Ella

By

Il popolare attore John Travolta è tornato sui social dopo la morte della moglie Kelly Preston. L’attrice è morta il 12 luglio scorso all’età di 57 anni a causa di una forma tumorale al seno, contro cui ha combattuto strenuamente per due anni. I due erano sposati dal 1991 ed erano una delle coppie più belle e longeve di Hollywood. Una tragedia che si è aggiunta ad un’altra tragedia che ha vissuto la famiglia del celebre protagonista della pellicola cinematografica ‘Grease’. Nel 2009 è morto il primogenito della coppia, Jett, a soli 16 anni. A determinare il decesso del figlio di Travolta sembra sia stato un attacco epilettico, avvenuto mentre la famiglia si trovava in vacanza alle Bahamas. Nelle ultime ore l’attore ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando sul suo profilo Instagram un video che lo immortala mentre balla con la figlia Ella. Un modo per ricordare la moglie Kelly, che amava molto ballare.

John Travolta torna sui social dopo la morte di Kelly

Nel video condiviso con i numerosi fan dell’attore di Hollywood si vedono i due ballare insieme dolcemente su note romantiche. A commento delle immagini, le parole di Trovolta: “Mia figlia ed io balliamo in memoria della mamma” – quindi ha aggiunto – “Una delle cose preferite da Kelly, ballare con me“. La secondogenita dell’attore pubblicò un post molto emozionante in ricordo dell’amata madre. Parole intrise d’amore, che hanno sottolineato il coraggio, la forza e la bellezza della Preston. La figlia ha tenuto a ricordare inoltre che una delle caratteristiche della madre era quella di possedere una luce ed un bagliore che non smetteva mai di brillare.

L’allontanamento di Travolta da Scientology

Dopo la morte della moglie, i rumors più accreditati hanno riferito di un presunto allontanamento dell’attore dalla organizzazione di Scientology. A sostenere questa tesi è il popolare tabloid inglese Daily Mail. Secondo quanto riferito da Jeffrey Augustine al giornale, il messaggio di ringraziamento e lode ai medici che hanno curato la moglie è da ritenere una presa di distanza dalla chiesa di Hubbard. Com’è noto infatti Scientology è contraria alla chemioterapia. Protocollo, invece, a cui si è sottoposta Kelly Preston.