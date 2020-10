John Legend e la moglie Chrissy Teigen hanno perso il loro terzo figlio

Dramma per John Legend. La moglie del cantante, la modella Chrissy Teigen, ha avuto un aborto spontaneo. La 34enne era in attesa del terzo figlio. Chrissy non ha avuto una gravidanza facile e la scorsa domenica è stata trasportata con urgenza al rinomato Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles per alcune complicazioni. L’indossatrice è stata ricoverata per un’emorragia, i medici hanno fatto il possibile, ma il bambino non ce l’ha fatta. Un grande dolore per John e Chrissy. È stata la Teigen a dare l’annuncio sui social network, lasciando senza parole i fan di tutto il mondo. La donna ha spiegato che in ospedale hanno fatto numerose trasfusioni di sangue ma non è bastato. Chrissy ha inoltre ammesso che volevano dare al bambino mai nato il nome di Jack e che il piccolo farà sempre parte della loro famiglia.

John Legend: la moglie Chrissy Teigen ha avuto un aborto spontaneo

La terza gravidanza di Chrissy Teigen era stata annunciata lo scorso agosto. Nell’ultimo videoclip di John Legend – Wild – la modella aveva mostrato il pancione. Per la coppia si trattava del terzo figlio: hanno già Luna, 4 anni, e Miles, 2. Avere degli eredi non è stato facile per John e Chrissy che in passato hanno parlato apertamente della loro infertilità e della possibilità di concepire tramite la fecondazione in vitro. Legend ha conosciuto la modella nel 2006, su uno dei suoi set musicali. Un colpo di fulmine per entrambi, che da allora non si sono più lasciati. Dopo qualche anno di fidanzamento è avvenuto il matrimonio in Italia, sul Lago di Como, nel 2013.

John Legend: chi è la moglie Chrissy Teigen e perché è famosa

Classe 1985, Chrissy Teigen è una modella americana di origini thailandesi e norvegesi. È diventata famosa in tutto il mondo grazie al suo legame con John Legend, conosciuto su un set musicale. Oggi John e Chrissy formano una delle coppie più solide e ammirate dello showbiz internazionale. La signora Legend è poi diventata col tempo un simbolo del body positivity: negli ultimi anni non ha avuto problemi a mostrare nuove forme e rotondità dovute alle due gravidanze.