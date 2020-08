John Legend papà terza volta, annuncio inatteso in video Wild: la sorpresa

Sarà padre per la terza volta John Legend, e sebbene non sia stato svelato quando Chrissy Teigen partorirà è chiaro che non manchi tantissimo, visto che la modella statunitense ha già sfoggiato un bel pancino che ha mandato in visibilio tutti i fan della coppia. L’annuncio della gravidanza di Chrissy è stato dato in maniera molto particolare perché è strettamente collegato al video dell’ultimo singolo rilasciato dal cantante, Wild, dedicato proprio a lei, la donna che gli ha regalato già due figli, la piccola Luna, che ora ha quattro anni, e il più piccolo Miles che ne ha soltanto due. Non sono stati ancora svelati né il sesso né il nome del bebè, e questo perché probabilmente Chrissy e John hanno in serbo qualche altra sorpresa per i fan. Ma cos’è successo esattamente?

John Legend e Chrissy Teigen genitori per la terza volta: la coppia aspetta un figlio, l’annuncio musicale

Il video che trovate in fondo all’articolo alla fine mostra il cantante in riva al mare abbracciare da dietro Chrissy che intanto si accarezza il pancino (la versione integrale è su YouTube). Il singolo aveva già riempito di gioia i fan, visto l’enorme successo che Legend riscuote da anni presso il pubblico, ma nessuno avrebbe mai immaginato che il cantante e la sua adorata moglie sarebbero riusciti a superare le aspettative così. Tra l’altro dopo la pubblicazione del video di Wild Chrissy Teigen ha anche condiviso tra le proprie storie Instagram un filmato in cui si mostra felice davanti a uno specchio con la pancia in bella mostra. E mentre i fan reagivano estasiati all’annuncio della gravidanza tra una nota e l’altra anche Cnn confermava l’arrivo del terzo figlio; insomma Chrissy e John hanno fatto le cose in grande.

La storia di Chrissy Teigen e John Legend: un amore che dura da sette lunghi anni

La coppia si ama alla follia da sette lunghi anni, e Wild è solo una delle tante prove d’amore di John che assieme a lei, e come lei, ha trovato il suo posto nel mondo grazie alla loro storia. Sembra strano che i due abbiano voluto comunicare in questo modo l’arrivo del terzo figlio, visto che a novembre del 2013 si sposarono con una cerimonia privata, ma una gioia così grande evidentemente richiedeva un annuncio all’altezza.