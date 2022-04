John Erik e Leonardo dopo Amici 21: le prime parole dietro le quinte

John Erik e LEONARDO sono gli eliminati della terzo Serale di Amici 2022. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso la sfida contro Crytical al ballottaggio della prima partita, quella con eliminazione diretta. I giudici hanno salvato prima Albe, poi hanno preferito l’esibizione del cantante di Anna Pettinelli. John Erik è stato eliminato quindi al termine della prima partita, ma è andato via lasciando un buonissimo ricordo nel pubblico. Sui social è stato un trionfo per lui, ma soprattutto è andato via facendo un discorso molto bello, pieno di gentilezza, riconoscenza e umiltà. Doti che fa sempre piacere notare in giovani talenti come lui.

Subito dopo la sua eliminazione in onda è arrivato puntuale il video di John Erik dopo Amici 21. Nel backstage ha confidato alle telecamere di Witty Tv le sue prime emozioni dopo aver lasciato la gara. Il ballerino ha parlato del suo percorso nella scuola di Amici, che seppur breve per lui è stato bello e unico, ma anche indimenticabile. Ha imparato tantissimo e lo ha aiutato ad aprire ancor di più la mente, lui si è goduto ogni singolo secondo, come ha consigliato di fare ai suoi compagni di classe prima di andare via.

John Erik dopo l’eliminazione ad Amici 2022 ha detto ancora di aver vissuto tante emozioni, che se diverse da loro è importante per un ballerino. Imparano a trasmettere agli occhi degli altri ciò che sentono dentro, vorrebbe essere per il pubblico un rifugio dove trovare serenità lontano da pensieri e preoccupazioni mentre danza. E ha ricordato il consiglio dato ai suoi compagni: “Non prendere tutto come se fosse negativo, ma di prendere le parole che possono servire di più per crescere”. Per lui è stato importante rubare con occhi e orecchie dalle persone ad Amici. “Come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine”, ha ammesso. Adesso però non si butterà affatto giù, porterà con sé tutti i ricordi di questa esperienza, belli e brutti.

Nella terza puntata del Serale c’è stato anche un ballottaggio tutto latino, che ha visto l’eliminazione di Leonardo Lini. Anche lui è stato intercettato dalle telecamere di Witty subito dopo aver lasciato la casetta. Anche per lui è stata un’esperienza stupenda, ma ha ammesso: “Non sto benissimo in questo momento. Ci tenevo tanto a rimanere”. Leonardo ha definito Amici l’esperienza più bella mai fatta: “Il calore del pubblico, personaggi di un certo livello che ti guardano quando ti esibisci, il palco è tuo. Una cosa che non si vive tutti i giorni”. Della scuola porterà a casa gli insegnamenti dei professori, anche lui come John sente di avere adesso una visione più ampia delle cose come ballerino. Ha legato tanto con Michele, John e soprattutto Luigi: “È stato difficile salutarli. Ed è ancora più difficile adesso che non li vedo e so che non li vedrò”.

Queste le prime parole di John Erik e Leonardo dopo l’eliminazione ad Amici 2022. Per loro adesso si aprirà un nuovo capitolo, ma i fan potranno continuare a seguirli su Instagram. E nei loro prossimi lavori, è ovvio.