Il terzo appuntamento di sabato 2 aprile minuto per minuto: cosa è successo, chi è uscito e il verdetto sul secondo eliminato in casetta

La terza puntata del Serale di Amici 2022 è andata in onda sabato 2 aprile, non in diretta come il pubblico ben sa. Per questo sul Web si sapeva già che ci sarebbe stato un cambio in giuria: Stash è assente perché positivo al Covid, al suo posto è arrivata Sabrina Ferilli. E non era mica da sola: insieme a lei c’è ormai la sua inseparabile spalla Giovannino. Con lui Maria De Filippi ha inaugurato il terzo Serale di Amici 2022, facendolo sedere sulla poltrona di Sabrina ma nascondendolo e camuffandolo. Insomma, il solito sketch fra i due con tanto di petardi ed esplosioni in studio. Poi Maria ha dato il via alla gara e la palla è andata subito nelle mani dei CuccaTodo.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno deciso di sfidare la squadra delle Pe-Pe, ovvero Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nella prima partita c’è stata una vittoria schiacciante dei CuccaTodo, in due prove e senza bisogno della terza. I professori hanno indicato i nomi dei concorrenti a rischio: Albe, Crytical e John Erik. I giudici hanno salvato subito Albe, poi hanno fatto il nome del primo eliminato della terza puntata: John Erik. Dario si è commosso per lui, era in lacrime, ha speso delle bellissime parole per lui invitato dalla padrona di casa. Prima di andare via non sono mancati i ringraziamenti di John:

“Innanzitutto vorrei ringraziarti, vorrei ringraziare il programma, la produzione e la redazione. Per come vi siete presi cura di me e di tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo giorno. Grazie”

Il ballerino poi si è rivolto ai suoi compagni per invitarli a godersi quest’avventura in tutto e per tutto, senza energie negative, perché è una bellissima esperienza. Mentre John usciva dallo studio, Maria ha detto: “Che carino eh”. La gara è ricominciata. Per la seconda partita, Cuccarini e Todaro hanno scelto di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Rudy ha subito messo in discussione l’esibizione di Alex, notando in lui un’interpretazione che secondo lui stonava con la canzone. Lorella si è subito innervosita e ha difeso il suo allievo: “Non sai a cosa attaccarti per parlare male di Alex”. Rudy ha replicato così: “Ti sbagli di grosso, questo è il significato della canzone”. I giudici, però, non hanno concordato con Zerbi.

Solite scintille tra Celentano e Todaro anche, con una frecciata di De Martino niente male. Stavolta la partita si è decisa in tre sfide e i CuccaTodo hanno perso. Zerbi e Celentano hanno messo a rischio eliminazione Aisha, Sissi e Nunzio e proprio il ballerino è finito al ballottaggio finale. Dopo il guanto di sfida tra prof è tornato in studio Giovannino: ha lanciato un guanto di sfida alla Ferilli. Anzi, il “guantino di sfidina”. Sabrina non ha accettato, quindi Giovannino ha ballato con Francesca Tocca.

La terza partita ha rivisto sfidarsi Zerbi-Celentano e Todaro-Cuccarini. C’è stato un guanto di sfida, quello sulla performance tra Alex e Luigi che ha vinto proprio Luigi. Prima del verdetto, però, Maria ha voluto complimentarsi con entrambi per come hanno affrontato la prova. La vittoria è andata alla squadra dei CuccaTodo, che hanno chiamato a rischio eliminazione LDA, Luigi e Leonardo. Il ballerino latino della Celentano ha raggiunto Nunzio al ballottaggio e si è conclusa così la gara, in attesa del secondo eliminato di Amici 2022 di sabato 2 aprile. A proposito delle sfide, qui trovate un recap delle partite dettagliato. Il pubblico TIM ha votato ancora una volta Serena come preferita.

Chi è uscito ad Amici 2022: il secondo eliminato della terza puntata del Serale

Leonardo o Nunzio: chi è uscito ad Amici 2022? Il nome dell’eliminato è arrivato in casetta e come sempre ad annunciarlo è stata Maria. I due ballerini si sono confidati a vicenda il dispiacere per questo scontro tutto latino e per l’eliminazione di uno o dell’altro. Nunzio era in ansia, ma anche Leonardo: per il primo sarebbe meglio uscire contro un altro ballerino latino che contro un altro concorrente. Per l’allievo della Celentano sarebbe stato più bello proseguire per altre due o tre settimane. “Non ho nessuna voglia di tornare a casa”, ha detto Leo. “Però veloce dai, sto impazzendo”, ha invece detto Nunzio camminando nervosamente per la casetta. Poi finalmente Maria si è collegata con loro. Prima ha chiesto a entrambi di esprimersi sull’altro, perché sono entrati nella scuola come antagonisti e poi invece si sono avvicinati. Nunzio ha confermato:

“Nel mondo latino c’è competizione e invidia. Quando ho incontrato Leonardo ci siamo presi in giro a vicenda, perché sappiamo quanto vale uno e l’altro. Siamo contenti, io per lui perché è veramente bravo. Sono sincero”

Leonardo gli ha fatto eco: “Abbiamo un bel rapporto, non è facile nel nostro mondo. Poi come si fa a litigare con lui”. La conduttrice ha interpellato anche altri allievi facendo domande sui due latinisti, per poi chiedere a loro perché non vorrebbero andare via. Quindi la conduttrice ha detto: “Non va di dirlo a me chi esce tra voi due. Voglio lasciarlo a voi due. C’è la busta fuori con scritto chi esce”. Il secondo eliminato della terza puntata di Amici 2022 è Leonardo. A consolarlo ci ha pensato Nunzio: “Non sei il più scarso, stai uscendo per una questione di preferenze e di gusto, perché vali tanto”. Maria ha ripreso la parola e ha amplificato il discorso accennato da Nunzio sul gusto dei giudici.

Sabrina Ferilli è il giudice che manca al Serale di Amici 2022? Il Web la vorrebbe fissa

Nonostante il pubblico abbia augurato una pronta guarigione a Stash dal Covid, c’è da dire che in tanti vorrebbero Sabrina Ferilli tra i giudici di Amici. La sua simpatia non è mancata neanche stasera, come non manca mai la sua spontaneità. Sabrina piace per questo: è genuina e divertente. Quando prende il microfono non sai mai cosa aspettarti, ma Maria questo lo sa bene e sa anche che questo piace al suo pubblico, per questo sa che chiamare Sabrina nei suoi programmi si rivela sempre una scelta vincente. E così anche nella terza puntata del Serale di Amici 21 ci sono state le battute e le frasi della Ferilli a tenere incollati alla tv il pubblico e a strappare a tutti una risata. Non a caso sul Web c’è chi ha chiesto di avere Sabrina Ferilli al posto di Stash sempre ad Amici. Difficile che accada, però.

Sabrina Ferilli è LA GIURIA di amici, Stash puoi pure rimanere a casa #Amici21 — Tιƚαɳια???? (@marblackbluety) April 2, 2022

il ritorno di sabrina ferilli in giuria finalmente aria fresca spero sempre di più nel licenziamento di stash #amici21 pic.twitter.com/SybTX4vW1S — BagnoTrash (@bagnotrash) April 2, 2022

Maria che falsifica il tampone di Stash per avere Sabrina fino alla fine #Amici21 pic.twitter.com/R6rDErgZrs — ???????? Miss chifo ???????? (@miss_chifo) April 2, 2022