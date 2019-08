Joe Jonas compie 30 anni, la sorpresa di Sophie Turner durante il concerto

Joe Jonas fa il compleanno e Sophie Turner gli regala un momento indimenticabile

Joe Jonas compie 30 anni e lo fa in grande stile, grazie a una speciale sorpresa di Sophie Turner. L’interprete di Sansa in Game of Thrones ha organizzato per il cantante un momento spettacolare, che ovviamente è stato ripreso. A ricondividerlo è proprio Joe, attraverso un video su Instagram, che lo ritrae mentre spegne le candeline sul palco durante un concerto. Il tour dei Jonas Brothes, Happiness Begins Tour, prosegue e l’esibizione della serata di ieri sarà indimenticabile per il gruppo. I tre fratelli sono saliti sul palco a Washington per regalare emozioni al loro pubblico ed ecco che improvvisamente è arrivata anche Sophie, con una torta caratterizzata da 30 candeline. Mentre Kevin ha aiutato la Turner ad accenderle, Nick ha invogliato il pubblico a cantare Tanti auguri a te a Joe. Un momento indimenticabile per il cantante, che appare fortemente felice della grande sorpresa. Mentre gli spettatori si sono animati in coro per augurare un buon compleanno al loro idolo, la Turner si è avvicinata con la torta al suo amato, regalando al pubblico un magico momento.

Joe Jonas spegne le 30 candeline durante il concerto: la sorpresa di Sophie

Una bellissima sorpresa per Joe durante il suo compleanno. Sophie è salita sul palco con una bella torta. Dopo aver acceso le candeline, la Turner si è avvicinata al festeggiato, che ha subito spento le sue 30 candeline. Dopo di che, ha immediatamente baciato la Turner. Un forte applauso, da parte del pubblico, di fronte al bacio della coppia. Ricordiamo che la storia d’amore tra loro dura da circa 3 anni ed è molto seguita dal pubblico. Il loro fidanzamento ufficiale è arrivato del 2017 e quest’anno sono convolati a nozze prima a Las Vegas e poi a Parigi. “Non avrei potuto desiderare una notte migliore, grazie mille. Niente di meglio che fare ciò che amo con i miei amori per il mio compleanno”, scrive Joe come didascalia del video che lo riprende mentre spegne le 30 candeline con i suoi fratelli e Sophie.

Joe Jonas, compleanno con il pubblico e le persone a lui care

Un compleanno indimenticabile per il cantante dei Jonas Brothers. Nick, Kevin e Sophie hanno regalato questa sorpresa, non solo allo stesso Joe, ma anche agli spettatori presenti al concerto. Il pubblico non si aspettava di assistere a un momento così magico. Momento indimenticabile per loro e per il cantante, che è molto amato dalla sua Sophie!