Joe Bastianich, l’attacco ad Amici Celebrities: “Da non ripetere”

Amici Celebrities, Joe Bastianich parla dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi

Joe Bastianich è tornato a parlare di Amici Celebrities. L’ex giudice di Masterchef Italia ha cominciato ieri una nuova avventura televisiva: è infatti giudice di Italia’s got talent. Il ruolo è bene o male lo stesso, ma cambiano criteri di giudizio e soprattutto in Italia’s got talent c’è anche la possibilità di divertirsi. Ma tra un programma e l’altro, Bastianich ha vissuto una piccola parentesi come concorrente di Amici Celebrities, dove si è messo in gioco con la sua grande passione: la musica. Joe è un grande appassionato di musica, suona la chitarra e se la cava anche nel canto. Per questo ha accettato di partecipare alla prima edizione Vip del talent di Maria De Filippi, ma pare non ne sia rimasto molto contento!

Joe Bastianich e le parole su Amici Celebrities: “Da non ripetere”

Intervistato da Tv Blog, in occasione del debutto di Italia’s got talent in televisione, Joe ha anche risposto a una domanda proprio su Amici Celebrities. Queste sono state le sue parole: “Mi sono messo in gioco a essere giudicato. È stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere”. Non è chiaro se queste parole siano state dette da Joe per scherzo, se le pensa realmente, fatto sta che è stato invitato ad approfondire il suo pensiero. Joe ha preferito tergiversare, si è messo a ridere e ha detto: “La battuta è quella, chiudi, andiamo avanti”. Stava solo scherzando, quindi? Probabilmente sì, ma come si suol dire: scherzando scherzando, si dive la verità! Anche perché per lui non è stata un’esperienza particolarmente felice…

Joe Bastianich a Italia’s got talent: “Entro nel mondo delle emozioni”

Intanto sembra essere molto contento dell’avventura a Italia’s got talent. Sulla trasmissione di Sky infatti ha dichiarato: “Con Got Talent entro in un altro mondo, quelle delle emozioni. Esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti. Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo. Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita”.