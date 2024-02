Jo Squillo vittima di un maxi furto: “Così mi hanno rubato tutto”

Jo Squillo derubata a Roma. L’attivista, cantante e personaggio televisivo, tramite un video postato su Instagram lungo la mattinata di mercoledì 14 febbraio, ha raccontato con tono dimesso e sconfortato che le sono stati portati via tantissimi oggetti personali, soldi, carte di credito e abiti. I ladri hanno messo a segno il colpo nella serata di martedì, spaccando i vetri del van su cui viaggiava l’attivista mentre lei stava cenando in un posto non lontano dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi”, gli ex “Dear”.

Jo Squillo, sui social, ha mostrato il mezzo preso d’assalto, spiegando nei dettagli come si sono svolti i fatti e il danno consistente procuratole, sia a livello economico sia a livello umano. “Mi hanno portato via tutto, ieri sera a Roma, più o meno alle 20.30”, ha esordito la cantante evidentemente abbattuta. Quindi ha aggiunto: “Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d’occhio. Un po’ di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose; è un momento difficile”.

L’attivista è quindi passata a elencare i beni che le sono stati sottratti. In particolare i criminali le hanno rubato documenti, computer, carta di credito, soldi, abiti meravigliosi, quelli della mia trasferta a Sanremo. “E poi gioielli preziosi che fanno parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti”, ha concluso la 61enne milanese.

Jo Squillo nei giorni scorsi ha seguito sul posto il Festival di Sanremo, essendo stata arruolata dal programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina balivo, La volta buona. Nella trasmissione ha ricoperto il ruolo di inviata. Dopodiché è tornata a Roma da dove avrebbe dovuto raggiungere una destinazione non meglio precisata. Poco prima della partenza è stata derubata.

Tantissimi fan e utenti hanno provato a dare sostegno a Jo Squillo sui social, esprimendole solidarietà e vicinanza sotto al post in cui ha narrato la triste vicenda. Molta anche la rabbia indirizzata nei confronti degli autori del furto. Jo Squillo, seppur non lo ha specificato, certamente avrà denunciato alle autorità competenti il fatto. La speranza è che, tramite le indagini, si riesca ad acciuffare i delinquenti e a recuperare il bottino sottratto.

Jo Squillo tra musica, tv e attivismo

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Maria Coletti, è nata a Milano il 22 giugno 1962. Ha avuto ed ha tuttora una carriera eclettica. Si è imposta a livello nazionale come cantautrice e conduttrice televisiva. Da anni è anche impegnata nell‘attivismo sociopolitico.