Jo Squillo tuona su Elodie: cos’ha detto su bellezza e successo

Cantautrice, conduttrice e attivista, Jo Squillo si è raccontata in una lunga intervista a Il Corriere Della Sera. Giovanna Maria Coletti (questo è il suo vero nome) ha parlato dei suoi esordi, della sua carriera e del rapporto con la figlia “elettiva” Michelle. Pur essendo stata protagonista di molti successi, sopravvivere al giorno d’oggi nell’industria discografica non è sicuramente facile. L’ex vippona ha voluto affrontare il problema dell’ageism nel mondo della musica, ovvero la presenza di forma di discriminazione verso gli artisti non propriamente giovani. L’aspetto esteriore nella musica conta e, in tal senso, Jo ha lanciato un’inaspettata frecciatina ad una sua giovane collega: Elodie.

“Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto”, ha dichiarato inizialmente Jo Squillo. Dopodiché, la giornalista ha preso ad esempio una delle cantanti più popolari del momento nel panorama musicale italiano, ovvero Elodie. Quando le è stata chiesto direttamente se pensasse che il successo dell’ex allieva di Amici fosse dovuto principalmente alla sua bellezza, Jo ha risposto con estrema convinzione di si, esprimendo la sua visione in merito:

Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini.

Insomma, una stoccata bella e buona ad Elodie, considerata ormai la vera ‘popstar’ italiana, insieme all’ormai inarrestabile Annalisa. Una risposta, poi, non propriamente in linea con gli ideali che Jo Squillo da sempre rappresenta, essendo diventata negli anni e grazie alla sua musica, un’icona femminista. Per questo, diversi fan della giovane cantante si sono risentiti, accusando la Squillo di star sminuendo il talento della loro beniamina. Chissà se la voce di “Pazza Musica” deciderà di risponderle o se preferirà non affrontare direttamente la polemica.

Jo Squillo: il rapporto con la figlia “elettiva”, Michelle

Una presenza fondamentale nella vita di Jo Squillo, oggi, è colei che considera come la sua figlia “elettiva“, Michelle. Una ragazza che è entrata nella sua vita all’improvviso, dopo aver perso i genitori. In maniera del tutto naturale e spontanea, Jo è diventata sua madre, o come si definisce lei, la sua “diversamente madre“. “Quando ho perso i genitori questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita e mi ha restituito la vita”, ha spiegato Jo.

Quando si sono conosciute, Michelle faceva la modella e il suo grande impegno per il lavoro ha completamente affascinato Jo. Da lì, sono diventate inseparabili e la cantante è convinta che sia stato un vero e proprio dono da parte dei genitori, che avrebbero sempre voluto una nipote. Ad oggi, Jo e Michelle hanno un rapporto simbiotico e sono costantemente in contatto. Ma, quando è stato il momento preciso in cui hanno deciso che sarebbero state ufficialmente madre e figlia?