Jo Squillo: “Non posso più correre e ballare”, dramma dopo frattura all’Isola

Un racconto drammatico quello che Jo Squillo ha fatto a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara d’Urso ha confessato che non può più eseguire determinate azioni con il suo corpo. Scendendo nel dettaglio, ha ammesso che non può né correre né ballare. Questo dramma ha preso inizio a causa di un incidente che è avvenuto in Honduras, durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nel reality si è fratturata un piede. Da questo momento in poi, Jo Squillo è stata costretta a vivere un vero e proprio calvario, che non ha ancora una fine.

La cantante italiana aveva già reso noto quanto le sta accadendo attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Tramite le Stories aveva appunto raccontato il dramma che sta affrontando nell’ultimo periodo. Oggi pomeriggio entra nel dettaglio mentre si trova ospite nel programma pomeridiano di Canale 5. La Squillo ha fatto sapere alla d’Urso e ai telespettatori che da due anni soffre di tendinite. La rottura del piede le ha cambiato, inoltre, anche la postura.

Il motivo? Ha usato troppo il ginocchio. Così, ballando, ha accusato dei problemi alla cartilagine. Ha proseguito con il suo racconto, rivelando che al momento sta effettuando delle infiltrazioni, che però “sono dolorosissime”. Infine, ha concluso di avere la fobia degli aghi. Pertanto, fare queste punture per lei rappresenta “una grande sfida”. Di fronte a queste sue parole, la d’Urso ha tentato di consolarla, dandole speranza per il futuro.

Jo Squillo, la frattura al piede a L’Isola dei Famosi

Come lei stessa ha fatto notare, il dramma ha preso inizio dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2019. In Honduras, la cantante aveva accusato una frattura dell’astragalo (un osso del piede), che l’aveva costretta a interrompere la sua esperienza. Infatti, proprio dopo l’incidente, Jo Squillo lasciò definitivamente il reality. Nonostante tutto, si era dichiarata felice dell’avventura vissuta sull’isola. Quattro settimane di convalescenza per la cantante, che ora si ritrova ad affrontare le conseguenze della frattura.

La sua uscita di scena avvenne a seguito di alcuni accertamenti svolti dai medici sul posto. Prima di lasciare definitivamente l’Honduras, ha inviato un video messaggio ai suoi ex compagni d’avventura.