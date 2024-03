Jimmy Ghione, veleno a Pasqua su Ferragni e Fedez: post e critiche

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, nel giorno di Pasqua ha deciso di fare gli auguri via social ai suoi oltre 100 mila ‘seguaci’. Su Instagram ha pubblicato un post alquanto velenoso e controverso, prendendosi beffa di Chiara Ferragni e Fedez. Come è noto, l’influencer cremonese lo scorso dicembre è stata travolta dal cosiddetto ‘Balocco gate’, che ha gettato ombre anche su altre sue iniziative benefiche, tra cui quella in collaborazione con Dolci Preziosi sulle uova di Pasqua. Ebbene, cosa ha combinato Ghione?

Il giornalista ha postato una foto della star di Instagram che abbraccia un uovo gigante di Pasqua di Dolci Preziosi, immagine scattata al tempo della collaborazione tra l’azienda e l’influencer. Ha condito inoltre l’immagine con un commento caustico e sarcastico: “Auguri e abbiate FEDEZ…”. La presa per i fondelli non c’è nemmeno bisogno di spiegarla.

Il post ha spaccato gli utenti. Una parte ha colto l’occasione per attaccare nuovamente i Ferragnez e ribadire di aver perso totalmente fiducia a riguardo del loro operato; dall’altro lato invece si sono schierate persone che hanno criticato l’inviato di Striscia la Notizia, sostenendo che la trovata di spernacchiare i due (ex) coniugi sia stata “fuori luogo” e “priva di buon senso”.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi senza fine e lacrime

Al di là delle diatribe social, prosegue la profonda crisi matrimoniale. Da settimane ormai Chiara Ferragni e Fedez conducono vite separate. Lui ha trovato un nuovo alloggio a Milano, mentre lei è rimasta assieme ai figli nella casa extralusso comprata qualche mese fa. Anche le vacanze pasquali le stanno trascorrendo in solitaria. Chiara è a Dubai con la prole, mentre il rapper è rimasto nel capoluogo lombardo, spostandosi poi in una località montana piemontese.

A breve Fedez sarà protagonista su Rai Due, dove sarà trasmessa la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani. L’appuntamento televisivo è previsto per martedì 9 aprile, in prime time. La chiacchierata è già stata registrata e secondo quanto emerso dalle anticipazioni il cantante, parlando della moglie e dei suoi figli, sarebbe scoppiato a piangere.