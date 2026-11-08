Jimmy Ghione lasciato di colpo dall’ex moglie Tania Paragoni, lacrime a Domenica In: bel gesto di Mara Venier

Momento di profonda commozione a Domenica In: protagonista Jimmy Ghione, che ha parlato di come ha vissuto la fine del matrimonio con Tania Paragoni. I due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto due figli, Gabriele e Federico. Nel 2016, quando il primogenito aveva 11 anni e il secondogenito 5, Paragoni, di punto in bianco, ha lasciato il giornalista. Lo ha raccontato lo stesso ex inviato di Striscia la Notizia a Ballando con le Stelle. Il suo racconto è stato riproposto da Mara Venier nella puntata di domenica 8 novembre. Vedendo Ghione particolarmente emozionato in studio, la conduttrice veneta lo ha abbracciato calorosamente.

Jimmy Ghione e il traumatico divorzio da Tania Paragoni: lacrime e commozione a Domenica In

“Mi ha detto non ti amo più. Siamo stati sposati 13 anni. Lei era la luce per me. Di colpo ha deciso di prendere un’altra strada. Dentro di me è esploso tutto. La amavo più della mia vita. Io l’avrei risposata. Non me lo aspettavo”, ha raccontato Ghione a Ballando con le Stelle. La sua confessione è stata ripresa a Domenica In, dove il giornalista è stato ospite. Nel momento in cui è stato toccato il tasto dolente della fine della relazione con Tania Paragoni, è finito sull’orlo del pianto. Venier se ne è accorta ed è corsa ad abbracciarlo.

A questo punto Ghione ha spiegato che il percorso a Ballando con le Stelle lo ha spinto ad aprirsi come mai prima d’ora. “Mai avrei immaginato di tirare fuori tutto quello che è uscito”, ha spiegato con voce rotta, per poi fare un discorso accorato sui figli dei genitori separati: “I figli sono la cosa più bella del mondo. Mai litigare davanti ai figli. Se tutto finisce, si può ricominciare. Si devono sempre rispettare i figli, sono un dono unico di Dio“. In studio è scattato un meritato applauso. “Ora sto meglio perché mi sono rifatto una vita”, ha aggiunto il giornalista, riferendosi probabilmente a Marialaura De Vitis, modella e influencer con la quale fa coppia dal 2023.

Gli amori di Jimmy Ghione

Dopo la fine del matrimonio con Paragoni e prima di incontrare De Vitis, Ghione ha vissuto un amore dal 2018 al 2022 con l’attrice russa Dar’ja Bajkalova.