Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis, è amore: “deja vu Brosio”

Trovano conferma le indiscrezioni ‘amorose’ su Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, e Maria Laura De Vitis, ex naufraga de L’Isola dei Famosi nonché ex compagna di Paolo Brosio: è nata una nuova storia d’amore nel mondo della tv. Lo scoop è firmato da Novella 2000 che ha paparazzato i due per la prima volta abbracciati e sorridenti.

Ghione e la ragazza sono stati immortalati all’ultimo torneo della Padelartisti. All’evento hanno presenziato numerosi personaggi televisivi, giornalisti e sportivi. L’inviato di Striscia è stato accompagnato dalla nuova fidanzata. Chi li ha visti parla di una coppia “inseparabile“. Naturalmente già sono cominciati i mugugni per via della differenza d’età: lui ha 60 anni, lei 25. Una sorta di deja vu per la De Vitis che ha affrontato una simile situazione quando stava con Paolo Brosio.

Con Ghione la frequentazione sarebbe iniziata lo scorso inverno. Già a novembre infatti si è mormorato che i due avessero iniziato una relazione. La love story sarebbe poi decollata nei mesi successivi. Ora la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di non nascondersi più.

Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis: carriere e amori

Jimmy Ghione, al secolo Gianluigi Ghione, è nato a Torino il 21 gennaio 1964. Ha anche cittadinanza colombiana. Da anni è un volto storico di Striscia la Notizia. Diverse anche le apparizioni al cinema come attore. Per quel che riguarda il versante privato, si è sposato nel 2003 con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due figli: Gabriele e Federico. La relazione è naufragata nel nel 2016. Dal 2018 al 2022 Jimmy è stato legato all’attrice russa Daria Baykalova.

Maria Laura si è fatta notare sul piccolo schermo per la prima volta partecipando al programma di Italia Uno La Pupa e il Secchione. Dopodiché è stata anche una naufraga de L’Isola dei Famosi. La ragazza è anche piuttosto conosciuta sui social. Sempre per quel che riguarda l’ambito televisivo, è stata svariate volte ospite nei programmi di Barbara d’Urso al tempo della love story con Paolo Brosio, con il quale ha una differenza di età di 42 anni.